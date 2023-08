Sotto il suo ultimo post su Instagram Gemello è stato sommerso da messaggi d’affetto, alcuni tifosi vogliono che giochi sempre lui

Prosegue a passo spedito il percorso di avvicinamento del Toro all’inizio della stagione 2023/2024. In casa Toro tra le sorprese più belle nel corso di questa calda estate c’è, senza alcuna ombra di dubbio, l’ottimo percorso di crescita che vede sta portando avanti Luca Gemello. Anche per questo il portiere classe 2000 sta entrando sempre di più nel cuore del popolo granata. E si può dire che lo sta facendo ancora di più dopo le prestazioni raccolte nelle amichevoli contro il Modena, dove il numero 1 granata ha giocato 45 minuti, e contro il Lens dove, a differenza di quanto accaduto contro i “canarini”, il portiere piemontese è rimasto in campo per tutta la partita. In entrambi i match Gemello ha mantenuto la porta inviolata, rendendosi protagonista anche di diverse ottime parate. Aspetto che ovviamente non è passato inosservato e in questi giorni non è difficile sentir parlare di Gemello. Sotto l’ultimo post su Instagram pubblicato dall’estremo difensore ex Fossano, dove Gemello ha pubblicato proprio delle foto che lo ritraggono durante l’amichevole contro il Lens. Ci sono tanti messaggi d’affetto, ma soprattutto tanti tifosi del Toro chiedono che sia lui il portiere titolare e non Vanja Milinkovic-Savic.

Sotto il post di Gemello qualche frecciatina a Milinkovic-Savic: “out il lampione Vanja”

Oltre ai complimenti ricevuti da Gemello per la prova rimediata contro il Lens, sono davvero tanti i commenti da parte di alcuni tifosi granata che vogliono che in porta venga schierato sempre lui. Infatti, tra i messaggi sotto il post del portiere classe 2000 si può leggere: “Luca titolare fisso”, “titolare a vita”, “Meriti ogni bene ragazzo, soprattutto la titolarità in questa squadra” e ancora: “Bisogna darti fiducia… ormai sei nell’età giusta per essere titolare in qualsiasi squadra… la scuola dei portieri in Italia è la numero 1. Vedi Vicario, Montipò, Di Gregorio, Meret, ecc. … giocando con continuità migliorano ogni anno. Spero tanto succeda anche a te ed ovviamente con la maglia del Toro. Forza Luca, credici e facci e fagli vedere quanto vali”. Infine, non manca qualche stoccata a Milinkovic-Savic con commenti del tipo: “Out il lampione Vanja, in Gemello” oppure “Titolare al posto dell’evidenziatore subito”.