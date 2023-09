Al termine della gara persa contro la Romania, Mergim Vojvoda ha pubblicato una storia di protesta contro la Fifa

“Romania, vergognatevi di voi stessi e del vostro pensiero. Fifa, fai il tuo dovere e assicurati che il rispetto prevalga in partita. Kosovo e Albania, il nostro orgoglio è essere Shqiptar”. Con queste parole Mergim Vojvoda si è sfogato sui propri social al termine di Romania-Kosovo, gara vinta per 2-0 dai padroni di casa. A scatenare le polemiche uno striscione dei tifosi romeni, con scritto: “Il Kosovo è la Serbia”, esposto durante il primo tempo e che ha portato il direttore di gara a sospendere il match per circa un’ora. Vojvoda si era già espresso sulla vicenda durante la conferenza stampa prepartita, schierandosi in modo deciso contro questa linea di pensiero.

Le parole di Vojvoda al termine di Romania-Kosovo

Al termine della sfida il giocatore del Torino ha parlato dell’accaduto: “Queste cose sono inaccettabili nel 2023. Hanno offeso il nostro Paese. Siamo rimasti negli spogliatoi per 40′ e dopo non saremmo dovuti rientrare in campo. Abbiamo perso dei familiari per questo Paese e la Romania è stata irrispettosa”.