Mergim Vojvoda ha parlato in conferenza stampa in vista della gara che il Kosovo giocherà contro la Romania

Il Kosovo si prepara ad affrontare la Romania nella sesta giornata di qualificazione a Euro2024. A poche ore dalla gara ha parlato Mergim Vojvoda, terzino del Torino e della Nazionale kosovara.

Le parole di Vojvoda

Vojvoda ha espresso un parere sui messaggi politici lanciati dai tifosi rumeni, secondo i quali “il Kosovo è la Serbia”: “Basta vedere questo logo nel nostro cuore, è la bandiera del Kosovo e noi rappresentiamo questo Paese e nessun altro. Siamo il Kosovo. Siamo nati dalla guerra e diventeremo più forti della pietra”.

Poi il terzino ha parlato della gara, che si giocherà in uno stadio tutto esaurito: “Sono abituato a giocare negli stadi con la massima capienza. Anche i compagni di squadra, alcuni giocano in grandi club europei e noi siamo abituati a questo”.

La gara è in programma per questa sera, martedì 12 settembre, alle ore 20:45. Al Kosovo servirà necessariamente una vittoria per riaprire il discorso qualificazione: la Romania è infatti al secondo posto del girone, a 5 punti di distanza.