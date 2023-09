Nella scorsa stagione i calci piazzati sono stati un problema: Juric lavora al Filadelfia e cerca specialisti

La stagione è da poco iniziata e siamo giunti alla prima sosta dedicata alle nazionali. Il Torino ha raccolto 4 punti in 3 partite e Juric continua a lavorare al Filadelfia, con un obiettivo che riguarda i calci piazzati: trovare uno specialista. Nella scorsa stagione i calci piazzati sono stati un problema, in quanto il Torino ha segnato pochissimo da questa situazione, ma ha subito moltissimi gol. Adesso le cose devono cambiare e tutto parte da coloro che battono i calci piazzati. Al momento a battere i calci d’angolo sono Ricci e Ilic, ma in queste prime giornate li hanno battuti anche Linetty e Lazaro. Per quanto riguarda invece le punizioni, i tre candidati a batterle sono Vlasic, Ilic e Schuurs. Gli ultimi due gol su punizione diretta risalgono alla stagione 2016/2017 (Ljajic in Genoa-Torino) e alla stagione 2020/2021 (Verdi in Bologna-Torino). Entrambi arrivarono in maniera rocambolesca.

Ilic e Schuurs gli specialisti?

Ivan Ilic durante il ritiro di Pinzolo, ha dimostrato di saperci fare con le punizioni e ha detto: “Spero di poterle battere io. Spero di fare gol su punizione, o io o qualcun’altro. Se c’è un’oppurtunità la voglio prendere io”. Dunque il principale candidato è lui, ma anche Perr Schuurs se la cava. Infatti l’olandese ha dichiarato: “Ho imparato a tirarle nelle giovanili, una stagione ne segnai addirittura sei, l’allenatore mi diceva sempre di tirare e metterla nell’angolino”. In caso di un’oppurtunità, occhio quindi a loro due.