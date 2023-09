Il primo anno in Italia non è stato facile per il giovane Ilkhan, ora in Turchia ha l’occasione di giocare e dimostrare: il Toro crede in lui

Emirhan Ilkhan, centrocampista turco classe 2004, ha vissuto un primo anno difficile in Italia. Dopo il ritiro di Pinzolo, nel quale ha lavorato duramente con Juric, è stato mandato in prestito in Turchia al Basaksehir. Ora nel suo paese, ha l’occasione di giocare e dimostrare di poter diventare un giocatore importante per il Torino in futuro. La società granata ha investito e crede fortemente in lui. Le qualità tecniche e tattiche sono indiscusse, ma quelle fisiche vengono ancora meno. Si tratta però di un centrocampista giovane, che ha tutto il tempo per migliorare e diventare decisivo.

Il suo primo anno in Italia

Nell’estate del 2022 il Torino ha prelevato Emirhan Ilkhan dal Besiktas, pagandolo 4,9 milioni di euro. Il suo contratto con il Toro scade nel 2026 e al club turco spetta il 15% sulla futura rivendita. Juric lo ha subito inserito in Prima Squadra, facendogli fare 4 presenze (85 minuti in totale). Visto il poco spazio, a gennaio è stato mandato in prestito alla Sampdoria di Stankovic, con la quale ha giocato 8 partite (105 minuti in totale). Infine, dopo la preparazione estiva, la decisione di mandarlo in prestito in Super Lig. Adesso sta a lui giocarsi le sue carte, in un campionato che conosce bene.