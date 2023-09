Il trequartista è pronto a essere l’uomo in più di Ivan Juric per questo inizio di stagione: a Salerno vuole essere ancora decisivo

Nemanja Radonjic è pronto al salto di qualità. Dopo una stagione di alti e bassi, che ha toccato il fondo in occasione dell’ultimo Derby della Mole, il serbo sembra aver iniziato il nuovo campionato con un approccio diverso dal solito. Nell’ultima gara contro il Genoa ha regalato tre punti a Juric all’ultimo respiro, grazie a una grande giocata personale: “Radonjic ha fatto un gol d’artista. È un bravo ragazzo, ha fatto un gol spettacolare ed è entrato nel match benissimo, oggi saltava l’uomo facile. La società ha puntato molto su questo ragazzo e noi ci aspettiamo tanto”, aveva detto il tecnico nel postpartita.

Tocca ancora a Radonjic

Ora starà al trequartista dimostrare di essere un giocatore importante e decisivo, con l’obiettivo di migliorare le statistiche dello scorso anno: l’ex Marsiglia aveva infatti realizzato solo 2 gol e 2 assist in 28 gare di Serie A, numeri decisamente esigui per un giocatore con le sue caratteristiche. Timbrare ancora il cartellino contro la Salernitana sarebbe senza dubbio un’iniezione di fiducia per il numero 10, che dopo sole 4 giornate eguaglierebbe le reti messe a segno nel 2022/2023.