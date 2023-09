Norvegia-Georgia, Romania-Kosovo e Svizzera-Andorra: queste le gare di qualificazione a Euro2024 in cui saranno impegnati i granata

Prosegue il cammino dei calciatori granata nei match di qualificazione a Euro2024. Questa sera sarà il turno di Ricardo Rodriguez, Saba Sazonov e Mergim Vojvoda. Lo svizzero sarà impegnato nel match contro l’Andorra, per consolidare ulteriormente il primo posto nel girone I. La Georgia di Sazonov scenderà in campo contro la Norvegia, per provare a raggiungere la Spagna al secondo posto del gruppo A, al momento dominato da una sorprendente Scozia. Infine il kosovaro Vojvoda affronterà la Romania, che occupa il primo posto utile alla qualificazione nel gruppo I, ma che dista ben 5 punti. All’esterno di Juric servirà necessariamente una vittoria per riaccendere le speranze degli uomini di Primoz Gliha.