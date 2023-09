Il trequartista granata non ha preso parte alla gara che i croati hanno vinto 0-1 in casa dell’Armenia

Proseguono le gare di qualificazione a Euro2024. La Croazia di Nikola Vlasic è stata impegnata lunedì 12 settembre contro l’Armenia, in una sfida che ha visto uscire vittoriosi gli uomini di Zlato Dalic per 0-1. A decidere il match una rete di Kramaric al 13′ minuto, che la Croazia è riuscita a difendere fino al triplice fischio. Per Nikola Vlasic si è trattato di un turno di riposo: il trequartista di Juric, dopo aver disputato una buona mezz’ora contro la Lettonia, è rimasto in panchina per tutta la gara. Ora l’ex West Ham farà ritorno a Torino, dove si metterà a disposizione di Ivan Juric in vista della ripresa del campionato. L’appuntamento è fissato per lunedì 18 settembre, quando i granata scenderanno in campo contro la Salernitana alle ore 18:30.