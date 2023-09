Ivan Juric può aver approfittato della sosta per ragionare su quelli che potrebbero essere nuovi sistemi di gioco per il Torino

Ultimi due giorni di qualificazioni per l’Europeo, e poi sarà di nuovo calcio di club. Juric, dopo la vittoria contro il Genoa nell’ultimo turno di campionato, ha potuto lavorare con una buona parte della rosa, nonostante mancassero 10 giocatori all’appello (11, se si considera l’infortunato Djidji). Il tecnico croato ha probabilmente approfittato della sosta per poter sistemare quelli che sono stati gli aspetti negativi messi in mostra nelle prime partite, cioè in particolare la poca pericolosità dal punto di vista offensivo. L’allenatore ex Verona, come da lui stesso ammesso, si è sicuramente concentrato su un eventuale attacco a due punte, in vista dell’ormai imminente ritorno in campo di Sanabria. Con Zapata ormai titolare fisso, Juric fa fatica a tenere lontano dal campo il paraguaiano, e dunque probabilmente per qualche partita adotterà il sistema con due attaccanti centrali, in base all’avversario che si troverà di fronte.

Lo spiraglio 3-5-2

Non solo un semplice 3-4-1-2, però. Nei primi due anni sotto la Mole, il tecnico ha praticamente utilizzato sempre lo stesso modulo con tre centrali, due mediani affiancati dagli esterni, due trequartisti e una punta. Per questa stagione, visto anche l’organico, può anche nascere l’ipotesi 3-5-2, mai utilizzata dall’allenatore in passato. Visti i diversi problemi fisici che nella scorsa stagione hanno colpito i trequartisti e anche Vlasic in questo inizio, si potrebbe pensare di lasciare libera la trequarti, per rinforzare la mediana con un Tameze in più. In quel caso, dall’inizio o a gara in corso per difendere il risultato, si avrebbero dunque un attaccante tra Sanabria, Pellegri e Zapata che tornerebbe ad aiutare in difesa (il numero 9 ci è abituato), ma soprattutto una linea di centrocampo molto folta e compatta, con cinque uomini. Ipotesi ovviamente ancora non confermata né testata ma che, se dovesse passare per la testa del tecnico, potrebbe modificare e non poco lo stile di gioco della squadra.