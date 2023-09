Dopo la panchina contro il Genoa, Ivan Ilic sembra pronto a riprendersi la titolarità in mezzo al campo contro la Salernitana

Poco meno di una settimana a Salernitana-Torino, una sfida che i granata non possono sbagliare se vogliono dare continuità al bel successo arrivato nel turno prima della sosta contro il Genoa. Proprio a proposito della sosta, con le partite delle nazionali che stanno ormai per terminare, Juric può contare a breve su tutti i giocatori a disposizione, in modo da iniziare a lavorare per la trasferta di Salerno. E, in questo senso, iniziano anche ad emergere ballottaggi e contese nella testa del tecnico, che difficilmente confermerà gli undici visti dal primo minuto la scorsa domenica. Si potrebbe rivedere Radonjic dall’inizio, ma non solo, perché anche Ilic, dopo l’esclusione “punitiva” – Juric lo aveva “ammonito” per la poca intensità – è pronto a riprendersi una maglia da titolare in mezzo al campo.

Bene anche con la Serbia

Il serbo era rimasto in panchina nell’ultimo turno a discapito di Linetty, promosso dall’allenatore. Entrambi, poi, sono stati impegnati con le rispettive nazionali, ma a mettersi in mostra maggiormente è stato l’ex Verona. Se nella sconfitta contro l’Ungheria il centrocampista ha assaggiato il campo per soli 3 minuti, nella sfida contro la Lituania di Gineitis la musica è cambiata, con Stojkovic che lo ha lanciato da titolare e lo ha lasciato in campo per tutta la gara. Risultato: 3-1, vittoria agevole e primo posto nel girone. Ilic, dunque, può ora diventare un imprescindibile anche della propria nazionale. Discorso totalmente opposto per Linetty, che nella prima gara, vinta contro le Isole Far Oer, è rimasto in panchina. Nella sconfitta contro l’Albania, invece, è entrato in campo al minuto 79 senza però incidere. È cambiato lo status della mezzala, che non è più un titolare fisso della nazionale. In virtù di questo, e del fatto che Ilic abbia anche aumentato la propria condizione giocando di più, è probabile che contro la Salernitana sia lui ad affiancare Ricci.