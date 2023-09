I due ultimi arrivati stanno sfruttando lo stop per sessioni extra sotto la guida di Juric, con l’obiettivo di essere al top alla ripresa

Pausa Nazionali ma non per tutti in casa Toro. C’è infatti che è rimasto sotto la Mole agli ordini di Juric e ha fatto gli straordinari al Filadelfia. Tra questi, gli utlimi arrivati sul fronte esterni: Bellanova e Soppy. Entrambi approdati nel capoluogo piemontese in ritardo, hanno bisogno di qualche ripetisione extra per farsi trovare pronti alla ripresa. Il tecnico granata sta quindi sfruttando lo stop proprio per far sì che ciò accada.

Soppy, meccanismi da interiorizzare

Il matrimonio tra Brandon Soppy e il Torino s’aveva da fare ed è stato ultimato a un giorno dalla chiusura del mercato estivo. Non impiegato dal suo arrivo perchè considerato non pronto, sta lavorando per interiorizzare al meglio gli schemi e le volontà del tecnico ex Verona. Solo lavorando, Juric può capire come sfruttare la meglio le sua qualità in fascia e, in particolare la versatilità e la possibilità di schierarlo sia a destra che a sinistra.

Bellanova, forma fisica da rivedere

Diverso è invece il caso di Raoul Bellanova, in granata da più tempo rispetto al compagno di reparto, ma comunque in ritardo rispetto al resto del gruppo. La condizione fisica è quella che ne ha risentito di più e si è visto nel corso delle prime partite giocate. Titolare in tutte, compresa la Coppa Italia, ha faticato più del previsto, facendo emergere alcune lacune. Essere al top è però fondamentale per Juric, soprattutto per chi gioca in un ruolo come il suo. C’è quindi tanto lavoro da fare e la pausa sta aiutando.