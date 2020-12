La rubrica di Vincenzo Chiarizia / Presidente, questa situazione è colpa sua

E’ chiaro che i problemi di quest’anno sono solo la conseguenza di un gestione distruttiva che ci sta portando piano piano a sparire

Il derby mi ha letteralmente destabilizzato. Contro la peggior Juventus affrontata negli ultimi anni, il Toro è stato capace di andare in campo come il peggior di sempre. Che sia così non lo dico io, ma i numeri e i record negativi che il club granata sta inanellando da diverso tempo. Ho personalmente provato a cercare di mettermi in contatto con il presidente Cairo, chiedendogli la possibilità di porgli qualche domanda, tuttavia non ho meritato la cortesia di una risposta ed il presidente ha legittimamente deciso di rifarsi vivo con il pubblico, rilasciando un’intervista dopo il derby a La Politica nel pallone, trasmissione di Radio GR Parlamento, ai microfoni di Emilio Mancuso assieme a Xavier Jacobelli.

Ovviamente le sue parole non mi hanno soddisfatto, come purtroppo nemmeno le domande. Nessuno ha voluto sottolineare gli errori del presidente. E’ sotto gli occhi di tutti che la sua gestione societaria sta di fatto facendo precipitare il Toro in questa situazione depressa e deprimente. Nella giornata di ieri c’è stata anche la contestazione dei tifosi al Filadelfia, con diversi cori contro il massimo dirigente e con una strigliata da parte dei supporter alla squadra. I giocatori si sono presentati di fronte ai tifosi, li hanno ascoltati, non hanno detto una parola e sono andati via.

Ad ogni modo condivido la strigliata fatta ai giocatori ed in particolar modo a Segre. Non è giusto continuare a minimizzare le mancanze di rispetto che da troppo tempo i tifosi sono costretti a sopportare da parte di alcuni giocatori. Sono errori fatti in buona fede? Per quanto riguarda Segre, personalmente ci credo poco. Come fa un giocatore a dirsi orgoglioso di indossare la fascia da capitano del Toro e poi pensare di andare a chiedere la maglia di Dybala, dopo un derby perso in quel modo, per poi posare in foto per giunta con quel sorriso? Il tutto mentre i tifosi stavano ancora masticando amaro. E’ una cosa talmente inconcepibile che è veramente difficile da credere. Comunque sia il danno è fatto ed ora a mio avviso Segre ha due strade: la prima, se l’ex Chievo è veramente un cuore Toro come dice di essere, deve pedalare in silenzio, sputare sangue e dare l’anima per riuscire a riconquistare la fiducia dei tifosi. La seconda è chiedere la cessione a gennaio e sparire da Torino o sperare di restarci passando all’altra sponda con quella maglia che ha già con sé. Mi dispiace, ma lui si è messo in questa situazione e lui deve avere la forza, la volontà ed il coraggio di uscirne fuori. Di certo se prima speravo in un suo impiego al posto di Rincon, adesso, avendo il legittimo dubbio sul suo reale attaccamento alla maglia granata, non mi spenderò più per volerlo titolare. La maglia granata va rispettata e onorata sempre e a non farlo purtroppo c’è anche Salvatore Sirigu.

Io so bene che la gestione di Cairo e le sue mancate promesse hanno portato la rosa ad essere demotivata. Se in un primo momento ho cercato di difendere Sirigu, quello che ha fatto nel derby è stato eloquente. Lui purtroppo non è più quello dell’anno scorso, così come Izzo, come Nkoulou, come Lyanco ecc. Nell’ultimo derby, soprattutto in occasione del secondo gol della Juve, il portiere sardo sarebbe dovuto uscire ed invece è rimasto con entrambi i piedi sulla linea di porta… assurdo! Ricordo l’uscita salvezza di Jimmy Fontana a Catania su Mascara e Sirigu, tecnicamente più forte di Fontana, non riesce a capire che quelle palle debbono essere sue anche al costo di uscire a valanga su McKennie e Bonucci?

E’ chiaro che i problemi di quest’anno sono solo la conseguenza di un gestione distruttiva portata avanti dal presidente Urbano Cairo e che ci sta portando piano piano a sparire. Oltre che sperare in un cambio al vertice occorre che i tifosi tornino a far sentire la loro voce. Bene strigliare la squadra, ma occorre farsi sentire dal principale responsabile di questa situazione. Il mio auspicio è che tutti gruppi di tifo possano ricompattarsi, abbattere le divergenze, sotterrare l’ascia di guerra, ed unirsi assieme per il bene del Toro.