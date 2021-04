il Torino va rifondato! Ma non solo nell’organico della Prima Squadra, ma da cima a fondo!

Dopo il deludente pareggio di Bologna, partita che il Toro avrebbe dovuto portare a casa anche con merito (viste le numerose palle gol), il Torino è incappato nel ko interno contro il Napoli. Altre volte Nicola ha azzeccato le mosse ed i cambi, nelle ultime due gare invece il tecnico torinese ha commesso a mio modo di vedere degli errori. Per la situazione che sta vivendo il Torino, il risultato di Bologna non ha dato ragione all’attuale tecnico granata perché sarebbe stato obiettivamente più logico schierare i migliori contro l’ex Mihajlovic, per tentare di portare a casa i tre punti e far giocare le seconde linee contro un Napoli in forma smagliante. Ormai è chiaro come il Covid-19 lasci delle scorie importanti. Nkoulou e Sirigu hanno regalato e servito il secondo gol ai partenopei in modo imbarazzante. Nkoulou ha spianato la strada ad Osimhen mentre Sirigu è rimasto a metà strada tra la porta ed il giocatore, permettendo a quel pallone lentissimo di entrare comunque in porta. Ancora una volta Sirigu tradisce sulle uscite, certamente non il suo pezzo forte quest’anno. In quel caso il portiere deve decidere se uscire sui piedi dell’attaccante oppure se restare tra i pali, visto che Bremer stava recuperando.

La sua scelta è stata la peggiore. Se comunque tra Sirigu e Milinkovic-Savic il Torino non ha più un guardiano affidabile tanto che possiamo contare quasi un errore a partita del portiere di turno, per cui chiunque giochi non ci resta che pregare, su Nkoulou le alternative non mancano. Buongiorno, che in effetti ad Udine ha avuto qualche sbavatura, ha dimostrato di essere affidabile ed il Toro con lui al centro sinistra e Bremer al centro ha dimostrato una certa solidità. Allora perché proporre dall’inizio Nkoulou che probabilmente sta contando i circa sessanta giorni che lo separano dalla scadenza del suo contratto con il Torino, per di più fuori forma e reduce dal Covid? Se dobbiamo consentire degli errori a questo punto li concederei a Buongiorno che ha bisogno di accumulare esperienza.

Tuttavia, una volta sottolineati questi errori che ritengo siano stati determinanti in queste due gare, l’appoggio a mister Nicola naturalmente resta incondizionato e totale. Al momento la classifica è complicata, ma calendario alla mano il Toro è messo meglio delle contendenti Benevento e Cagliari. Nel prossimo turno il Toro sarà impegnato contro un Parma disperato in una partita che sarà costretto a vincere pur senza Verdi e Mandragora, mentre il Cagliari andrà in casa del Napoli e il Benevento in casa del Milan che probabilmente ritroverà Ibrahimovic. Insomma il Toro deve assolutamente vincere oltre che per ottenere i tre punti, ma per sfruttare quello che a tutti gli effetti sembra essere un turno favorevole al Toro. Chi giocherà al posto degli squalificati? I papabili sono due tra Lukic, Baselli e Linetty. C’è da capire se il centrocampista bergamasco abbia finalmente i novanta minuti nelle gambe, in questo caso opterei per lui assieme a Lukic con il polacco a subentrare. Nicola saprà certamente su chi puntare, con la speranza che scelga i giocatori più in forma e che non ripeta un errore come quello sulla scelta di Nkoulou.

La partita di lunedì sarà quella della verità, quella che probabilmente dirà dove giocherà il Torino nel prossimo campionato.

Comunque andrà a finire, c’è solo una cosa che va fatta: il Torino va rifondato! Ma non solo nell’organico della Prima Squadra, ma da cima a fondo! Tempo fa affermavo come Cairo debba strutturare la società con persone competenti. Gli scarsi investimenti fatti per la Primavera stanno portando i granata alla prima e storica retrocessione in Primavera 2. Certamente va considerato che le retrocessioni ci sono solo da pochi anni, tuttavia se dovesse scendere in Primavera 2, questo sarebbe un altro storico traguardo che il Toro raggiungerebbe sotto la guida Cairo, un’altra tacca da aggiungere alle prodezze del massimo dirigente granata. La speranza ovviamente è che Coppitelli riesca a risollevare i suoi ragazzi da un destino che sembra essere ormai segnato, ma la missione sembra davvero ardua. Anche questo risultato sportivo negativo, se raggiunto, sarà da considerare come figlio di una gestione societaria approssimativa dovuta all’incompetenza al comando. Ma se gli scarsi risultati prima erano imputabili ad una gestione economica oculata, adesso il Toro non è nemmeno più capace di chiudere con il bilancio in attivo. Segno questo di un dissesto societario grave che sta facendo implodere il club. E allora torna il più classico degli interrogativi in cerca di risposta: non sarebbe il caso per il presidente Cairo di cercare un acquirente per il Toro e chiudere al più presto la sua esperienza alla guida del club?