Il punto sull’arbitro Abisso che ha diretto la sfida Torino-Lazio, terminata col punteggio di 1-1

Un’altra direzione discutibilmente severa di Rosario Abisso ha caratterizzato la partita del “Grande Torino” tra Torino e Lazio. Così come nell’ultimo precedente, in occasione dell’incontro valido per la 12^ giornata del campionato scorso tra i granata e la Roma, l’arbitro della sezione AIA di Palermo ha adottato un metro piuttosto rigido e non sempre equo che ha generato malumori ed irritato soprattutto i granata. Nel primo tempo in particolare Abisso dimostra di essere particolarmente fiscale per quanto riguarda contatti e provvedimenti disciplinari: al 17’ il primo cartellino giallo è per Mandragora che interviene in scivolata su Akpa Akpro cercando il pallone ma c’è anche il contatto con il piede dell’avversario e Abisso non soprassiede. Tra un’interruzione e l’altra, causate dal pressing forsennato dei padroni di casa e l’eccessivo zelo arbitrale, si arriva alla giusta ammonizione al 32’ per Aina il quale, dopo aver perso malamente palla, strattona Felipe Anderson in ripartenza. Al 37’ il cartellino più affrettato è per Brekalo che interviene col piede alto per controllare un pallone vagante non accorgendosi della presenza di un avversario vicino ma Abisso lo valuta come intervento a gamba tesa ed ammonisce il croato. Non sono mancate le sviste come quando al 43’ non concede un calcio d’angolo al Torino ma rimessa dal fondo a favore dei biancazzurri nonostante l’ultimo tocco di Akpro (e non di Pobega).

Il secondo tempo

Al 47’ poi Marusic va dritto fallosamente su Aina e diviene il primo laziale a finire sul taccuino dell’arbitro.

Nel secondo tempo il leit motiv non cambia: tra qualche errore di valutazione e un metro severo, Abisso ammonisce il Milinkovic-Savic laziale per un fallo su Aina al 60’ e Luis Felipe al 66’ per uno sgambetto a Brekalo. All’85’ Pjaca termina a terra dopo un contrasto al limite dell’area di rigore biancoceleste ma l’arbitro fa continuare tra le proteste dei granata ed in particolare di Juric. Al 90’ il rigore concesso alla Lazio è causato da un intervento in ritardo di Djidji sul neo entrato Muriqi: il difensore, dopo esser stato superato dal pallone appena dentro l’area, allunga la gamba toccando però sulla coscia l’attaccante. Non c’è bisogno di on field review, rigore netto. Al 94’ ultima incertezza, stavolta cambia decisione correggendosi e assegnando una rimessa dal fondo ai granata anziché il corner precedentemente accordato agli ospiti. Dopo questa gara il bilancio della squadra di Juric con il direttore di gara siciliano è di 5 vittorie, 3 pareggi, e 4 sconfitte.