Torino-Atalanta: Irrati all'altezza - Toro.it

Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta dopo Torino-Atalanta 2-4: ecco il commento agli episodi che Irrati ha dovuto gestire durante la partita

L’arbitro della sezione AIA di Pistoia Massimiliano Irrati aveva diretto la prima partita post lockdown contro il Parma ed è stato designato anche per l’esordio stagionale dei granata sul terreno accidentato del Grande Torino. La sfida contro l’Atalanta non ha presentato casi clamorosi ed è stata agevolmente gestita dall’esperto direttore di gara ben coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Di Gioia già chiamati in causa al 15’ per segnalare una posizione di offside di Muriel (ma correttamente Irrati fa terminare l’azione per poi avere conferma dal VAR). Nessun dubbio poco prima per una caduta di Linetty in area bergamasca dovuta ad una perdita di equilibrio e non ad una spinta di Caldara.

Gli episodi da moviola di Torino-Atalanta

Al 30’ primo cartellino giallo del match a carico di Caldara per un intervento in ritardo su Berenguer (poco prima l’aveva fatta franca su Belotti) ed al 39’ stessa sanzione per Zaza che nel tentativo di difendere palla sgomita colpendo al volto Sutalo: nell’occasione l’attaccante lucano si professa innocente ma le immagini dimostrano che la sanzione è sacrosanta poiché il gesto appare volontario e dunque persino al limite del cartellino rosso.

Non accade nulla di rilevante nella ripresa se non un cartellino giallo estratto per sanzionare Freuler reo di una trattenuta su Verdi all’87’ ed un episodio particolare al 90’ all’ingresso dell’area di rigore orobica con Belotti che cerca di giocare il pallone di testa in anticipo su Sportiello il quale colpisce con la propria fronte la nuca dell’attaccante in uno scontro fortuito che Irrati battezza come un normale scontro di gioco senza conseguenze.

Dopo questa sconfitta diviene negativo il bilancio dell’arbitro toscano con i granata: 5 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte.