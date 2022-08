Cremonese-Torino, il punto sull’arbitro Valeri che ha diretto il match terminato 1-2 allo stadio “Giovanni Zini”

Al debutto stagionale nello storico stadio “Zini” alla Cremonese, tornata in serie A dopo 26 anni, tocca il Torino di Juric quale avversario e Paolo Valeri come arbitro.

Pochi gli episodi da analizzare nell’ambito di una partita ben diretta dal fischietto romano il quale, come di consuetudine, amministra la gara con piglio deciso ed autoritario ed a tratti fiscale. Al 34’ tuttavia sorvola con decisione sul possibile contatto tra Singo ed il terzino grigiorosso Emanuele Valeri che chiede il penalty dopo essere caduto in area granata: la decisione arbitrale sembra corretta poiché Singo, sebbene si faccia superare ingenuamente, non spinge l’avversario che invece fa di tutto per cercare il contatto tagliando la strada al granata e gettandosi a terra appena avverte il minimo contatto.

Cremonese-Torino, dubbi sulla validità del gol di Sernicola

Nel secondo tempo arrivano anche i cartellini gialli: al 54’ il primo sacrosanto è per Ola Aina che entra in ritardo su Baez. Al 64’ ammonito anche Buongiorno per un fallo tattico su Dessers, anche in questo caso il provvedimento era inevitabile. Intorno all’80’ due episodi un po’ controversi: lo splendido gol di Sernicola viene convalidato dopo un check tra l’arbitro Valeri ed il VAR Abbatista che esamina un possibile tocco di braccio di Dessers nel fare sponda ma le immagini non chiariscono inequivocabilmente e il gol viene concesso. Un minuto dopo al limite dell’area granata Linetty interviene da dietro su Okereke, sembra che tocchi nettamente il pallone ma per Valeri si tratta di intervento imprudente e ammonisce il polacco, provvedimento che sembra esagerato ma inevitabile nel momento in cui il direttore di gara propende per il calcio di punizione.

Per Valeri, autore tutto sommato di una prova discreta, si è trattato del ventunesimo confronto con il Torino ed il bilancio resta nettamente negativo. Quella dello “Zini” è stata infatti appena la seconda vittoria per i granata, per il resto 12 pareggi e 7 sconfitte.