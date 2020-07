Fiorentina-Torino, per Mariani sbavature evitabili

Il punto sull’arbitro Mariani, della sezione AIA di Aprilia, che ha diretto la gara tra Fiorentina e Torino, terminata per 2-0 a favore della Viola

Così come Davide Massa, anche Maurizio Mariani si ritrova ad arbitrare una partita del Torino appena una ventina giorni dopo l’ultima (in questo caso Cagliari – Torino del 27 giugno). Stavolta praticamente nulli i

casi scottanti nelle aree di rigore ma si registrano troppi fischi e qualche errore di gestione. Già al 5’ ammonizione giusta per Lyanco che con un intervento nettamente in ritardo da dietro affossa Ribery nei pressi dell’area granata. Al 36’ più grave il cartellino giallo sventolato al diffidato Lukic il quale rischia tre minuti dopo per una sbracciata su Kouamé non sanzionata dal direttore di gara.

Firoentina-Torino, tanti piccoli errori per Mariani

La direzione dell’arbitro della sezione AIA di Aprilia è costellata da diversi piccoli errori, in particolare per falli dubbi fischiati contro Zaza (su Pulgar) o non concessi. Al 42’ giustamente ammonito Pezzella che interviene duro su Belotti. Al 45’ lieve contatto aereo tra Bremer e Pezzella in area viola, proteste del brasiliano ma l’entità del contatto suggerisce a Mariani di lasciar proseguire. Al 49’ un altro rischio per Lyanco che ferma Ribery in modo irruente. Molti dubbi poi al 64’ quando l’arbitro ferma il gioco per una lieve manata di Millico su Chiesa. Il braccio del giovane granata è effettivamente leggermente proteso ma non si tratta di un gesto violento né serve per trarre vantaggio nell’azione.

Chiesa inganna il fischietto di Aprilia

La sceneggiata di Chiesa tuttavia probabilmente inganna il direttore di gara che ferma il gioco un attimo prima del tiro all’incrocio dei pali di Edera che sarebbe valso il momentaneo pari. Ovviamente – e questa per il Torino non è certo una novità – il fischio ad azione in corso vanifica il potenziale intervento del VAR. Con qualche altra piccola sbavatura Mariani porta a termine la diciannovesima gara con i granata coi quali il bilancio complessivo è adesso di 10 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte.