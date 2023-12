In Fiorentina Torino l’arbitro della sezione AIA di Roma ha svolto un lavoro egregio, dirigendo al meglio la partita

Per l’ultima partita del 2023 i granata sono stati ospiti della Fiorentina allo stadio “Artemio Franchi” sotto la direzione dell’arbitro Federico La Penna della sezione AIA di Roma che ha tenuto saldamente in pugno una gara che non ha presentato particolari difficoltà: ventisei falli fischiati e cinque ammoniti, oltre all’espulsione dell’allenatore in seconda dei viola Niccolini, nei 90’ di gioco.

Qualche timida protesta qua e là ma senza particolare fondamento come al 9’ quando Arthur si calcia il

pallone forse su un braccio aderente al corpo ed in modo del tutto fortuito, si tratta di una cosiddetta

autogiocata non punibile. Al 13’ rischia Ikoné che trattiene Vlasic, l’arbitro concede solo un calcio di

punizione. Al 24’ il primo cartellino giallo è invece per Biraghi che ostacola fallosamente l’accorrente

Bellanova.

Il secondo tempo più vivace dal punto di vista dei cartellini

Al 46’ nei pressi dell’area granata è fischiato impropriamente un fallo a Beltran che controlla il

pallone, secondo l’arbitro con una mano, mentre viene vistosamente cinturato da Buongiorno alle sue

spalle.

Al 53’ proteste viola per un presunto tocco di mano in area granata da parte di Ricci ma viene

tempestivamente segnalata una posizione irregolare precedente di Duncan che toglie le castagne dal

fuoco. Un minuto dopo ammonizione per Ricci che colpisce fortuitamente con la mano sul volto

Bonaventura (un po’ fiscale qui La Penna).

La partita si scalda e La Penna estrae il rosso

Al 67’ espulso il vice di Italiano Niccolini per proteste e subito dopo ammonito Kayode per fallo su Zapata; stessa giusta sorte per Ranieri al 75’ per un’entrata in ritardo su Bellanova. All’84’ il gol di Ranieri è convalidato dopo un check del VAR, sembra tutto regolare. Infine all’87’ ed all’89’ giuste ammonizioni per Ikoné che tarda ad uscire dal terreno di gioco e per Djidji autore di un contrasto falloso su Parisi.

Per La Penna direzione piuttosto accorta, lineare e pulita e settimo gettone con il Torino: dopo la gara di

ieri il bilancio è di 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.