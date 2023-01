Il punto sull’arbitro Rapuano che ha diretto la gara Milan-Torino degli ottavi di finale di Coppa Italia

Nella notte di San Siro è stato Antonio Rapuano a dirigere la partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino. L’arbitro della sezione AIA di Rimini ha dovuto fare gli straordinari dirigendo con un buon metro per 120’ la sfida che si è sbloccata al 114’ e che ha avuto un solo ma importante episodio clou al 70’ allorquando ha estratto il secondo cartellino giallo ai danni di Djidji per un’entrata sospetta su Messias. Gli episodi degni di nota iniziano al 13’ con la prima ammonizione della partita proprio ai danni di Djidji che tocca leggermente da dietro il piede di Dest in corsa, provvedimento fiscale sebbene si tratti di azione promettente.

Tanti richiami verbali

Per il resto della gara Rapuano si limita a richiamare verbalmente i giocatori (più volte Schuurs) tollerando molto i contatti fisici e non adottando altri provvedimenti fino al secondo cartellino giallo della partita, sempre a Djidji al 70’ per un intervento su Messias lanciato in velocità: in questo caso in diretta ed a velocità reale il cartellino appare inevitabile ma rivedendo le immagini non è così evidente come potrebbe sembrare, solo che trattandosi di espulsione per somma di ammonizioni il VAR Abbatista non può intervenire. Il franco-ivoriano sembra in ritardo ma tocca il pallone prima dell’inevitabile contatto con l’avversario, ciò che occorre stabilire è se l’attaccante rossonero lo anticipa toccando il pallone prima di lui e se l’intervento di Djidji è da considerare imprudente, fattispecie che non ci sentiamo di escludere.

Recupero eccessivo nel secondo tempo

Al 75’ poteva starci un calcio di punizione per il Milan al limite dell’area granata per un contatto tra Ricci e Vranckx mentre al 79’ c’è un veloce check per possibile tocco di mano in area granata che non risulta. Dopo un recupero inspiegabilmente prolungato di 1’ e nel quale viene ammonito il portiere granata Milinkovic-Savic per perdita di tempo, si arriva così ai tempi supplementari nei quali Rapuano ammonisce Linetty al 109’ per aver calciato lontano il pallone dopo un fallo fischiato a Seck. Regolare il gol qualificazione del Torino: Adopo si trova dietro la linea della palla al momento dell’assist di Bayeye.

Il bilancio con Rapuano

Per il direttore di gara romagnolo che aveva diretto l’ultima partita del 2022 tra la Roma e il Torino si è trattato del quarto incrocio coi granata coi quali dopo questo match vanta un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta.