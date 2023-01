Torna il consueto Punto sull’Arbitro di Carlo Quaranta: ecco come Colombo ha diretto la partita tra Salernitana e Torino

Un altro debutto arbitrale stagionale per il Torino nel “derby cromatico” dell’Arechi. Il designatore Rocchi stavolta ha scelto Andrea Colombo della sezione AIA di Como che ha diretto con piglio autorevole non lesinando sanzioni ma non senza commettere qualche errore.

Salernitana-Torino: gli episodi arbitrali del primo tempo

Al 21’ rischia l’ammonizione Radonjic per una simulazione in area, Candreva protesta ed è lui a finire sul taccuino dell’arbitro. Al 25’ cartellino giallo anche per Linetty che entra in scivolata sui piedi di Nicolussi Caviglia.

Nell’intervallo problemi con il monitor del VAR, Colombo attende istruzioni e poi con qualche minuto di ritardo fa ricominciare la partita: la tecnologia salta e per i primi secondi non arrivano le immagini a bordocampo, tuttavia in quel breve frangente non accade nulla di rilevante e poi il collegamento viene ripristinato.

Salernitana-Torino: gli episodi arbitrali del secondo tempo

Il secondo tempo prosegue sulla stessa lunghezza d’onda, qualche sbavatura, qualche cartellino mancante, nessun episodio eclatante. Al 51’ ammonizione per Lukic autore di un intervento duro su Pjatek, al 68’ stesso provvedimento per Daniluc per un fallo su Miranchuk ed al 77’ per Djidji su Dia.

Nel finale la partita è piuttosto spezzettata ma viene condotta in porto senza particolari affanni dal trentaduenne direttore di gara lombardo. Prima della gara di ieri, con lui solo un precedente finora per la squadra piemontese: un altro pari (stavolta 2-2 con polemiche per l’espulsione di Singo decretata dopo consulto VAR) del 2 dicembre 2021.