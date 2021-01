Il punto sull’arbitro Valeri di Carlo Quaranta dopo Milan-Torino, sfida che ha visto l’eliminazione dei granata dalla Coppa Italia

Buona la direzione di gara di Paolo Valeri designato per la partita valevole per gli ottavi di Coppa Italia tra Milan e Torino. L’esperto arbitro della sezione AIA di Roma 2 ha tenuto bene in pugno la gara fischiando abbastanza nei primi minuti evitando tuttavia di ricorrere subito ai cartellini (in 120’ otto gli ammoniti oltre a Donnarumma espulso dalla panchina) in casi borderline come negli interventi fallosi di Zaza su Tonali e N’Koulou su Ibrahimovic intorno al 18’. Nessun dubbio nemmeno al 24’ quando Segre in area è attento a non travolgere alle spalle BrahimDiaz che comunque perde l’equilibrio terminando a terra.

Valeri, gli episodi da moviola in Milan-Torino

Al 27’ ammonito Rincon autore di un fallo reiterato su Calabria e due minuti dopo stessa sorte per Linetty che atterra Brahim Diaz in ripartenza. Al 30’ resta qualche dubbio sulla posizione di partenza di Ibrahimovic su lancio di Musacchio, il tiro dello svedese sorvola la traversa mentre l’assistente non alza la bandierina. Al 42’ Gojak viene fermato al limite dell’area da Kalulu con una spallata ritenuta consona da Valeri. Al 47’ ammonito (forse severamente) Zaza che scivola travolgendo involontariamente Romagnoli; al 71’ rischia molto Milinkovic-Savic che controlla male il pallone coi piedi e subisce la pressione di Leao rialzandosi senza però commettere fallo come chiede l’attaccante rossonero e in modo esagitato Donnarummadalla propria panchina venendo espulso. All’85’ ammonito Tonali che commette fallo su Buongiorno che si era liberato della marcatura con una veronica. All’89’ Gojak in area rossonera termina a terra dopo un contrasto con Tonali che allarga il braccio ma senza commettere fallo, Valeri lascia proseguire il gioco.

L’arbitraggio nei tempi supplementari

Nei tempi supplementari al 101’ cartellino giallo per Lukic che entra in scivolata su Theo Hernandez. Al 105’ Kessie ferma con un fallo Singo, poteva starci l’ammonizione che comunque l’ivoriano rimedia sette minuti più tardi per una sbracciata su Rincon. Al 113’ espulso anche un componente della panchina granata, al 115’ ammonito anche Lyanco per un braccio largo su Leao e infine al 118’ cartellino giallo anche per Gojak autore di una trattenuta sul neo entrato Olzer. Sufficiente la prova degli assistenti Rocca e Pagliardini e del quarto uomo Fourneau mentre poco sollecitato Banti al VAR.

Toro questa stagione imbattuto con Valeri

Il Torino resta imbattuto in questa stagione con Valeri che aveva già diretto i granata nella vittoria di Genova e nel pareggio di Napoli in campionato. Nel complesso invece il bilancio è leggermente negativo: 1 vittoria, 12 pareggi, 3 sconfitte.