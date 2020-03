Napoli-Torino: nessun errore rilevante per Mariani - Toro.it

Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta: per Mariani direzione convincente. Il direttore di gara non incide sul risultato del San Paolo

Per la prima volta in questa stagione Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia ha diretto una partita del Torino e lo ha fatto nel modo più indolore possibile dal punto di vista arbitrale. La sua è stata, infatti, una direzione che non si è notata, il che il più delle volte è sinonimo di una buona conduzione di gara. Nessun errore rilevante ed un metro piuttosto equo nella gestione di falli e cartellini. Bene anche i suoi collaboratori Bindoni e Cagliari nella segnalazione dei fuorigioco (come al 13’ su Insigne). Niente di particolare da segnalare nella prima mezz’ora, poi al 31’ su cross dalla sinistra del fronte di attacco azzurro Milik e Bremer vengono a contatto in area terminando entrambi a terra: i partenopei chiedono il rigore ma giustamente Mariani concede un calcio di punizione al Torino poiché è l’attaccante polacco a travolgere il difensore brasiliano buttandosi a peso morto.

Mariani in Napoli-Torino 2-1: il punto

Al 36’ il primo cartellino giallo del match è per Rincon per un’entrata in ritardo in scivolata su Politano ed al 40’ anche Zaza (già autore di un paio di falli al limite tra cui quello che ha causato il calcio di punizione dell’1-0) finisce sul taccuino dell’arbitro per un intervento a metà campo su Lobotka.

Al 62’, su un cross di Zielinski, Izzo calcia il pallone che poi gli carambola su un braccio in area ma l’intervento non viene giustamente reputato da penalty, come da regolamento. All’83’ è regolare il gol di Di Lorenzo che sull’assist di Mertens parte alle spalle di Rincon. Al 91’ giusta ammonizione per Ansaldi che interviene da dietro su Elmas mentre al 93’ l’ultimo cartellino giallo (anche questo giusto) è per Allan che ferma fallosamente Belotti.

Insomma, pochi episodi spinosi ben valutati ed una gestione di gara discreta per Maurizio Mariani che ha ammonito quattro giocatori (tre granata ed un azzurro) e con il Torino vanta un bilancio complessivo di 10 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte.