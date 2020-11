Torino-Virtus Entella: ok Paterna, ma dubbi sul gol annullato a De Luca - Toro.it

Come sempre dopo una partita del Torino, ecco il consueto Punto sull’arbitro di Carlo Quaranta sulla direzione di Paterna

Prima sfida ufficiale in Coppa Italia quella tra Torino e Virtus Entella e prima partita dei granata diretta dal giovane arbitro della sezione AIA di Teramo Daniele Paterna. Buona la conduzione di gara dell’esordiente Patera che non ha pagato dazio all’emozione seguendo il gioco ed interrompendolo quando necessario, senza eccedere in un senso o nell’altro.

Torino-Virtus Entella: l’arbitraggio di Paterna

Al 14’ il primo provvedimento disciplinare è per il giocatore della squadra ligure Marco Toscano autore di un’entrata in ritardo ed a piedi uniti su Segre. Lo stesso Toscano rischia già al 24’ la seconda ammonizione per un fallo su Meité (l’arbitro si limita a fischiare la punizione). Al 27’ invece finisce sul taccuino il suo compagno di squadra Crimi per una evidente trattenuta a Bonazzoli. Al 38’ l’episodio più discutibile: su un cross da destra di Coppolaro, Mancosu sfiora di testa il pallone che giunge sui piedi di De Luca che insacca ma l’assistente Tardino alza la bandierina per segnalare la posizione irregolare dell’attaccante. Occorre considerare la posizione di partenza non al momento del cross ma in quello del tocco di Mancosu, solo che rivedendo le immagini il dubbio resta e, se c’è, il fuorigioco è millimetrico. Va detto che in questo turno (così come nei precedenti) non c’è l’ausilio del VAR che in una situazione del genere avrebbe certamente sentenziato in modo più preciso ma anche che in casi dubbi l’indicazione data dal designatore agli assistenti è quella di non alzare la bandierina.

Null’altro da segnalare nel corso della seconda frazione se non una possibile mancata ammonizione a De Luca che al 59’ commette un fallo da dietro su Buongiorno.

Per Daniele Paterna una direzione piuttosto lineare, agevolato anche dai ritmi della gara e dal comportamento dei giocatori in campo. Buona anche l’assistenza dei guardalinee pur con quel dubbio sulla posizione di De Luca al 38’.