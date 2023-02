Il punto sull’arbitro Prontera che ha diretto Torino-Udinese, match vinto 1-0 dai granata

Dopo l’eliminazione ai Quarti di Coppa Italia per mano della Fiorentina, i granata hanno disputato lo scontro diretto per il settimo posto contro l’Udinese sotto la guida dell’arbitro Alessandro Prontera che si è distinto per una direzione piuttosto attente ed oculata. Il direttore di gara della sezione AIA di Bologna ha iniziato con un metro piuttosto permissivo lasciando correre anche su interventi al limite quali la spinta vigorosa di Beto su Buongiorno al 17’ nei pressi della linea laterale e l’intervento dello stesso Buongiorno su Success al 20’.

Il gol di Karamoh

Nel primo tempo non accade niente di rilevante mentre la svolta del match arriva ad inizio ripresa: al 48’ su un traversone da destra da parte di Ola Aina nel cuore dell’area friulana, Karamoh si avventa sul pallone anticipando l’uscita di Silvestri ed insaccando il pallone dell’1-0; la posizione appare subito sospetta e l’assistente Lombardo alza la bandierina per segnalare il fuorigioco del numero 7 granata ma a seguito del check con il VAR Guida il gol viene convalidato grazie al Fuorigioco Semiautomatico che certifica che l’attaccante ha solo la mano (che non è una parte del corpo con la quale si può segnare) oltre Ehizibue e dunque la posizione è regolare e di conseguenza il gol valido.

Niente da obiettare sulle decisioni riguardo i contrasti in area granata tra Buongiorno e Success al 53’ e tra Schuurs e Beto al 62’, fa bene Prontera a lasciar proseguire poiché si tratta di contatti lievi. Protesta anche Buongiorno per un possibile tocco di braccio di un difendente avversario in area friulana ma anche in questo caso l’arbitro non rileva nulla e nemmeno il VAR interviene.

I due cartellini gialli solo nel finale: all’82’ giusto ammonire Lovric che ferma fallosamente Miranchuk lanciato a rete al limite dell’area (ma c’erano anche altri due difendenti dell’Udinese nei pressi per cui non può trattarsi di espulsione diretta) ed all’86’ cartellino giallo anche per Aina che sposta con vigoria sproporzionata un giocatore bianconero.

Grazie a questa vittoria, i granata riequilibrano il bilancio con Prontera (una vittoria, un pareggio ed una sconfitta) mentre per l’Udinese alla terza sconfitta in altrettanti incontri l’arbitro della sezione AIA di Bologna si conferma un tabù.