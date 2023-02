Il punto sull’arbitro Doveri che ha diretto il quarto di finale di Coppa Italia del Franchi tra Fiorentina e Torino

All’Artemio Franchi è stato l’esperto Daniele Doveri a dirigere il quarto di finale tra Fiorentina e Torino. La partita è filata piuttosto liscia per tutto il primo tempo con il direttore di gara romano sempre piuttosto vicino all’azione e intento a fischiare solo l’inevitabile anche se al 9’ non concede un possibile vantaggio ai viola quando Linetty commette fallo su Bonaventura con i padroni di casa che restano in possesso del pallone. Al 34’ in area granata c’è un contatto tra Ricci e Barak con quest’ultimo che termina a terra sbilanciato da una spallata del granata che l’arbitro considera di lieve entità e non tale da essere punita col penalty. Al 45’ viene ignorata una trattenuta evidente di Singo a Mandragora sul lato corto dell’area di rigore torinista, si sarebbe potuta concedere la punizione e l’ammonizione ai danni del terzino non sarebbe stata scandalosa.

Il vantaggio di Jovic

Al 65’ nell’azione che porta in vantaggio i toscani Jovic salta dietro Rodriguez poggiandogli le mani sulle spalle: anche in questo caso, ancorché ciò possa aver influito sul movimento del difensore svizzero, Doveri applica lo stesso criterio del primo tempo considerando veniale il contatto e concedendo così il gol. All’85’ in area viola il pallone è colpito di testa da Karamoh e va a sbattere sul braccio del fiorentino Terzic ma praticamente i due calciatori sono attaccati e non c’è alcun movimento innaturale, nemmeno il VAR Banti interviene. All’86’ un’altra svista simile a quella del finale di primo tempo, stavolta a parti invertite: Cabral spinge platealmente Buongiorno, sarebbe punizione ed ammonizione ma l’arbitro inspiegabilmente lascia proseguire e la Fiorentina sfiora il raddoppio (si era ancora sull’1-0).

Da notare che nell’arco dei 98’ totali di gioco l’arbitro ha tenuto in pugno il match senza estrarre alcun cartellino. Per Doveri si è trattato del ventitreesimo incrocio con il Torino, finora il bilancio complessivo era in perfetto equilibrio ma da ieri sera il saldo è divenuto negativo (7vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte), relativamente alla sola Coppa Italia invece in tre incontri per i granata sono maturate altrettante sconfitte (le due precedenti nei derby del 2015 e 2019).