La prima per una partita del Toro per il fischietto Marcenaro, che ha diretto la gara del Castellani contro l’Empoli terminata 2-2

In una stagione che sta vedendo diversi esordi arbitrali, anche Matteo Marcenaro è una new entry: all’ottava direzione complessiva nella massima serie, per la prima volta ha diretto una partita del Torino. La gara del Castellani è stata piuttosto tranquilla e praticamente priva di episodi particolarmente controversi, la direzione del 30enne arbitro della sezione AIA di Genova è stata abbastanza agevole e condotta lungo binari decisamente permissivi (ma con metro uniforme). L’arbitro si è notato poco e di solito questo è un segno positivo ma al 15’ una trattenuta di Ricci su Baldanzi avrebbe potuto determinare la prima ammonizione del match (fischiato solo il calcio di punizione) così come un tocco di braccio di Cacace al 22’. Regolare il gol di Luperto che al 37’ non commette alcun fallo saltando per colpire di testa in area granata, vane le proteste di Milinkovic-Savic. Al 43’ è errata l’assegnazione di una rimessa laterale a beneficio dei granata.

Le decisioni del secondo tempo

Al 63’ la prima ammonizione arriva per Akpa Akpro che cintura Buongiorno in proiezione offensiva. Al 75’ Miranchuk va a terra in area empolese dopo un contatto con De Winter, l’arbitro lascia proseguire (scelta avallata anche dal VAR dopo il check): sembra esserci un contatto “alto” ma di lieve entità. Al 77’ ammonito anche Bajrami che atterra Ricci al limite dell’area. Per Marcenaro si è trattato dell’ottavo incontro diretto in serie A (ben sette i pareggi!), per la seconda volta ha diretto l’Empoli mentre con il Torino la partita di ieri ha rappresentato l’esordio assoluto.