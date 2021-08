Il punto sull’arbitro Chiffi che ieri ha diretto la sfida tra il Torino e l’Atalanta, prima di campionato 2021/2022

I granata di Juric (per l’occasione squalificato e sostituito in panchina dal suo vice Paro) hanno esordito davanti al loro ritrovato (almeno in parte) pubblico al cospetto della temibile Atalanta sotto la direzione dell’arbitro Daniele Chiffi il quale ha utilizzato un metro all’inglese, senza commettere gravi errori di gestione e senza il bisogno di ricorrere al VAR Abisso, praticamente inoperoso. La partita è stata tutto sommato molto corretta ed è scivolata via in modo piuttosto liscio tanto che il direttore di gara della sezione di Padova ha dovuto mettere mano ai cartellini solo per quattro volte: la prima al 23’ per punire Demiral reo di una trattenuta tattica ai danni di Sanabria in ripartenza.

Chiffi non sbaglia sul giallo a Musso

Al 52’ a finire sul taccuino dell’arbitro è il neoentrato Rincon per un intervento duro su Malinovskyi mentre al 71’ Bremer nel tentativo di fermare Lammers in fuga lo sgambetta ma contestualmente riceve anche un colpo alla caviglia che lo costringe a lasciare il campo un attimo dopo aver ricevuto il cartellino giallo. L’ultima ammonizione avviene, invece, all’82’ quando il portiere neroazzurro Musso esce alla disperata fuori area per fermare Belotti fallosamente: anche in questo caso sacrosanto il provvedimento da parte dell’arbitro Chiffi il quale applica perfettamente il regolamento in quanto il bomber granata si stava decentrando e non vi erano dunque gli estremi per l’espulsione non ravvisandosi una chiara occasione da rete. Buona dunque la direzione arbitrale, al netto di qualche sbavatura e di un leggero cambio di metro di valutazione nell’ultima parte di gara quando ha fischiato un po’ di più. Per Chiffi si è trattato della quinta direzione con i granata e, dopo la partita di ieri, il bilancio complessivo diventa negativo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte.