Il punto sull’arbitro Di Bello che ha diretto la sfida tra Torino e Benevento valida per l’ultima giornata del campionato 2020/2021

Con il destino già segnato dopo Lazio – Torino, la sfida tra i granata di Nicola e il Benevento disputatasi ieri sera non aveva più lo stesso valore ed è stato piuttosto agevole per l’arbitro brindisino Di Bello portarla a termine senza danni.

Nel primo tempo non si registra alcun caso rilevante, nessuna sanzione disciplinare e da annotare ci sono soltanto un paio di posizioni di fuorigioco millimetriche nei primi minuti, Zaza al 5’ e Izzo all’8’. La direzione è piuttosto fluida e uniforme.

Il secondo tempo di Di Bello

Al 52’ un episodio in area sannita con Glik che sbilancia Bremer il quale travolge Sanabria: entrambi i giocatori granata terminano a terra ma Di Bello lascia proseguire e i giocatori del Torino non protestano. Un minuto dopo il portiere Manfredini esce per giocare coi piedi un pallone al limite della propria area e sbaglia il disimpegno favorendo Zaza il quale passa prontamente palla a Sanabria che insacca il possibile 2-0 ma l’assistente alza la bandierina segnalando la posizione irregolare del paraguayano al momento del passaggio. La decisione viene poi convalidata con silent check dal VAR, in effetti l’attaccante granata, sebbene il portiere si trovi fuori posizione, è col piede qualche centimetro al di là del penultimo difendente giallorosso e quindi in posizione irregolare. Al 77’ ed all’89’ gli unici cartellini gialli della gara sono a carico di Hetemaj per un fallo su Ansaldi che lo aveva superato e per Pastina che ferma fallosamente Singo al limite dell’area.

Di Bello-Torino, bilancio aggiornato

Dopo le polemiche seguite all’ultima direzione contro la Fiorentina nel corso della prima giornata del girone di ritorno, dunque, nessun problema per Marco Di Bello giunto alla sua undicesima direzione con il Torino (4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte il suo bilancio finora).