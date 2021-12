Il punto sull’arbitro Fabbri che ha diretto la sfida tra Torino e Verona valida per la diciottesima giornata di Serie A, vinta dai granata 1-0

Direzione di gara appena sufficiente per Michael Fabbri che nell’unico episodio controverso è stato corretto dal VAR Ghersini avendo valutato punibile solo con l’ammonizione l’intervento da ultimo uomo di Magnani su Sanabria al limite dell’area. Nei primi minuti l’arbitro ravennate sembra avere la partita sotto controllo fischiando e lasciando giocare il giusto, poi a metà primo tempo l’episodio clou: al limite dell’area scaligera Magnani ha il controllo del pallone e cerca di eludere l’intervento di Sanabria il quale non abbocca alla finta del difensore prendendogli il tempo, a quel punto Magnani scivola e si aggrappa ai pantaloncini di Sanabria che termina a terra. In un primo momento Fabbri decreta la punizione e l’ammonizione del gialloblu ma prima della battuta il VAR Ghersini richiama l’attenzione del direttore di gara che dopo l’on field review cambia la propria valutazione ed al 25’ espelle Magnani. Evidentemente in un primo momento non aveva valutato come chiara occasione da rete l’azione poiché l’attaccante granata era piuttosto defilato ma rivedendo le immagini probabilmente si accorge che il tocco di Sanabria era in direzione della porta di Montipò e non a decentrarsi. Al 28’ ammonizione anche per Ceccherini per fallo su Praet.

La ripresa: Sanabria rischia

Ad inizio ripresa si prende qualche rischio Sanabria che colpisce con il gomito Ceccherini ma l’arbitro non si avvede e solo dopo ferma il gioco per i soccorsi. Al 50’ brividi per i granata con Milinkovic – Savic che devia sul palo un tiro ravvicinato di Faraoni ma al termine dell’azione viene segnalata la posizione irregolare dell’esterno gialloblu. Al 65’ giusto cartellino giallo per Simeone autore di un’entrata pericolosa su Bremer (ma probabilmente aveva già commesso fallo precedentemente), poi il direttore di gara gestisce l’ultima parte di gara con lo stesso metro e nei minuti di recupero ammonisce giustamente Buongiorno per fallo su Simeone.

Dopo questo successo per i granata diventa positivo il bilancio con Fabbri che ha arbitrato la squadra di Juric per la prima volta in stagione e con il quale sono arrivate finora 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.