Il punto sull’arbitro Ghersini che ha diretto la sfida tra Torino e Spezia terminata 2-1 in favore dei granata

Prestazione piuttosto convincente quella di Davide Ghersini, designato da Rocchi per l’anticipo del sabato pomeriggio tra Torino e Spezia caratterizzato da due episodi da rigore, uno all’alba e l’altro al tramonto del match. Nel mezzo una direzione serena, piuttosto morbida e all’inglese come piace al designatore che avrà senz’altro promosso l’arbitro della sezione AIA di Genova chiamato a cimentarsi per la prima volta in stagione in una partita dei granata di Juric. A freddo il primo episodio clou, dopo appena 2’: Lukic effettua un passaggio filtrante in area avversaria dove Sanabria è bravo a sfilare alle spalle di Erlic il quale, nel tentativo di ostacolarlo lo sbilancia causando il calcio di rigore e la conseguente ammonizione.Al 24’ il secondo cartellino giallo della gara, anche questo sacrosanto, è per Nikolaou che stende Seck che lo aveva dribblato.

Il secondo tempo: il rigore nel finale

Il direttore di gara lascia giocare nella maggior parte dei casi ma al 62’ Bremer liscia il pallone e travolge Antiste finendo anche lui sul taccuino di Ghersini. Non accade nulla di rilevante, pochi gli errori commessi dall’arbitro che gestisce bene la gara ed al 92’ annulla giustamente un gol a Sanabria per posizione di offside sul tiro di Vojvoda. Non è invece in fuorigioco Manaj – così come pure segnalato in un primo momento dal suo assistente, poi smentito dal VAR Banti – su un lancio del portiere Provedel al 94’. In effetti Djidji dapprima lo tiene in gioco e poi, una volta in area, entra in modo scriteriato in scivolata sull’attaccante commettendo un netto fallo da rigore che l’arbitro prontamente assegna (graziando però Djidji). Promosso dunque Ghersini non arbitrava il Torino con il quale ora vanta un bilancio positivo (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) dalla partita contro l’Udinese dell’aprile 2017.