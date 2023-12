Il punto sull’arbitro che ha diretto Torino-Empoli: ecco com’è andata la direzione di gara di Marinelli

Dopo le polemiche (e l’ennesima “vacanza” per un arbitro dopo errori ai danni del Torino), per l’anticipo del sabato sera tra Torino ed Empoli il fischietto designato da Gianluca Rocchi è stato il poco esperto Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli il quale, pur confermandosi arbitro dal cartellino facile (ben sei i cartellini estratti) ed aver annullato tre gol, se l’è cavata dignitosamente. Al 10’ il primo gol annullato: Sanabria riceve da Vlasic in area e si coordina effettuando una bellissima rovesciata che finisce in rete ma il gesto tecnico risulta vano poiché il croato si trovava in posizione di offside sul passaggio di Vojvoda. Al 31’ il caso più delicato che riguarda il gol dell’empolese Ebuehi il quale, su azione da calcio d’angolo, insaccava da pochi passi su assist di Luperto; la rete veniva convalidata dal direttore di gara ma dal VAR Marini dopo un lungo check annullava per un fuorigioco davvero millimetrico che solo l’occhio tecnologico poteva stabilire. Sempre nel primo tempo, al 44’ la terza rete annullata della gara: stavolta la gioia del gol è strozzata in gola all’empolese Cacace che si trova al di là di Rodriguez di qualche cm e la posizione irregolare è segnalata dall’assistente e poi confermata dal VAR.

Primo giallo a Linetty

Al 49’ la prima ammonizione è invece per Linetty che entra da dietro in maniera pericolosa su Fazzini. Al 62’ è corretto l’intervento di Milinkovic – Savic che affronta in uscita Cancellieri scegliendo bene il tempo dell’intervento sul pallone senza toccare l’attaccante, vede bene Marinelli. Al 71’ ammonito anche il diffidato Bellanova che sulla corsa tocca Cancellieri commettendo fallo. Al 75’ su cross da sinistra di Lazaro il pallone è toccato di testa da Sanabria e finisce sul braccio sinistro posizionato dietro la schiena ed aderente al corpo di Luperto: dopo il check del VAR l’arbitro conferma la sua scelta iniziale di lasciar giocare. All’80’ cartellino giallo per Buongiorno che commette un fallo a metà campo ed un minuto dopo stessa sorte per Cacace protagonista di un intervento ingenuo su Ilic nei pressi dell’area toscana. All’83’ ancora un check per verificare un tocco proibito di Ranocchia in area su cross di Ilic ma anche in questo caso la posizione del braccio del difendente viene giudicata regolare poiché é il gomito dell’arto sinistro, in posizione corretta, ad impattare col pallone e non il braccio destro (che è staccato).

Direzione equilibrata dell’arbitro

All’85’ cartellino giallo per proteste a Vlasic (per un calcio di punizione non concesso) mentre all’88’ l’ultimo ammonito è Luperto che colpisce Sanabria in volto con un braccio largo. Direzione piuttosto equilibrata di Marinelli che è stato ben coadiuvato dagli assistenti e dai varisti e che è alla sua seconda direzione con i granata dopo aver diretto la vittoria di undici mesi fa contro la Fiorentina. Il bilancio, dunque, finora è felicissimo.