Il punto sull’arbitro Marinelli che ha diretto la sfida tra Torino e Fiorentina andata in scena al Grande Torino e vinta dai granata 4-0

Partita piuttosto agevole da dirigere quella tra il Torino e la Fiorentina ieri al “Grande Torino”: per entrambe le formazioni si trattava della prima gara del 2022 e l’esito ha decisamente sorriso alla squadra di Juric che ha “tremato” solo per qualche secondo al momento dell’assegnazione del primo gol per un presunto offside di Singo. L’arbitro del match, Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli, ha diretto in modo lineare e senza eccessi, aiutato anche dalla piega senza storia presa dalla gara dopo la prima mezz’ora di gioco. In avvio Marinelli, sbagliando, non interviene su un fallo commesso da Milenkovic su Sanabria che resta a terra dopo una manata ma al 13’ è puntuale nell’ammonire Martinez Quarta costretto a fermare Singo in fuga lungo la fascia con un fallo tattico. Al 19’ il Torino passa in vantaggio grazie ad un colpo di testa ravvicinato di Singo ben imbeccato da Vojvoda: per l’assistente Lomabardi e per l’arbitro la posizione dell’ivoriano è regolare ma è necessario il check del VAR Maggioni per la convalida.

Djidji, giallo ingenuo

Al 29’ cartellino giallo per Djidji che sulla trequarti avversaria interviene ingenuamente da dietro su Nico Gonzalez. Al 32’ Praet e Torreira si contendono il pallone regolarmente in area viola ed è giusto lasciar proseguire l’azione. Al 35’ scintille tra Mandragora e Castrovilli in mezzo al campo ma il direttore di gara è bravo in certi frangenti a riportare la calma ed a spiegare le proprie decisioni ai protagonisti in campo. Nel secondo tempo manca forse un provvedimento per un fallo di Torreira su Mandragora dopo pochi secondi di gioco mentre sono giusti i cartellini gialli per Vojvoda che allunga il piede atterrando Nico Gonzalez al 55’e per Igor che entra in scivolata pericolosamente su Lukic al 62’. Poco da segnalare nei restanti minuti per quanto riguarda l’operato arbitrale; il 37enne arbitro romano termina la sua prima partita ufficiale con il Torino con quattro ammonizione equamente distribuite e con 28 falli totali fischiati e senza assegnare alcun minuto di recupero.