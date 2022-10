Il punto sull’arbitro Ivano Pezzuto che ieri sera ha diretto la sfida di Coppa Italia tra il Toro e il Cittadella al Grande Torino

È stato Ivano Pezzuto a dirigere ieri sera la partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Cittadella al Grande Torino. Per l’arbitro della sezione AIA di Lecce il compito è stato piuttosto agevole, la gara non ha presentato difficoltà e casi particolari e la sua conduzione è stata semplice e lineare. Bene anche gli assistenti Trincheri e Laudato già operosi al 5’ per segnalare correttamente una posizione di offside (non evidentissima) da parte di Schuurs che coglie la traversa con un colpo di testa su invito di Singo.

Per Pezzuto metro uniforme

Per il resto Pezzuto ha diretto utilizzando un metro piuttosto uniforme ed equo, fischiando il giusto e seguendo sempre da vicino l’azione, talvolta anche troppo, finendo per intralciarla come accaduto nel primo tempo ai padroni di casa al limite dell’area della squadra di Gorini la quale al 35’ è stata danneggiata proprio da un tocco involontario dell’arbitro costretto a fermare l’azione ed a scodellare il pallone per far riprendere il gioco nei pressi dell’area del Torino.

L’unico cartellino giallo del match è giunto al 39’ ai danni di Danzi che commette un fallo non particolarmente grave su Ricci a metà campo. Nel secondo tempo, complice la piega che prende la partita con la squadra di Juric che tiene saldamente in pugno la situazione aumentando anche il proprio vantaggio, non accade nulla di rilevante e il VAR Nasca gode di una serata di assoluto riposo mentre Pezzuto conduce in porto la gara senza affanni.

Terzo incrocio per Pezzuto col Torino

Per l’arbitro leccese si è trattato del terzo incrocio con i granata (i precedenti due in campionato contro il Frosinone nel 2018 e contro l’Udinese nella scorsa stagione) che finora con lui in campo hanno sempre conquistato la vittoria.