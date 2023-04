Dopo Torino-Atalanta arbitrata da Sacchi, torna il consueto appuntamento con il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta

Partita senza casi da moviola allo stadio Grande Torino quella tra Torino ed Atalanta che il designatore

Gianluca Rocchi ha affidato a Juan Luca Sacchi. La direzione dell’arbitro della sezione AIA di Macerata è

stata complessivamente positiva al netto di qualche sbavatura nella gestione di alcuni falli e non ha

presentato casi controversi nelle rispettive aree di rigore o in occasione dei gol realizzati ed il suo metro è

stato certamente permissivo, ha lasciato spesso giocare soprassedendo su contatti al limite e centellinando i cartellini.

La partita

Al 23’ ad esempio poteva starci l’ammonizione per De Roon che interviene in ritardo su Ilic

ma Sacchi si limita a redarguirlo solo verbalmente. Al 31’ invece è ammonito Rodriguez che ferma

fallosamente una ripartenza di Zappacosta al limite dell’area nerazzurra. La seconda frazione si svolge sulla falsariga della prima, qualche errore nella (mancata) concessione di un calcio d’angolo a favore dei granata, la possibile ammonizione non comminata a Koopmeiners autore di in intervento in ritardo su Buongiorno al 72’, poi al 75’ il gol di Sanabria è convalidato dopo un check al VAR che verifica la posizione regolare di partenza di Sanabria sul tiro di Miranchuk. All’81’ c’è il giusto cartellino giallo anche per Palomino che commette una scorrettezza su Sanabria ed infine qualche dubbio in avvio dell’azione che porta al gol del definitivo 1-2 di Zapata con il gioco che avrebbe potuto essere fermato per un’ostruzione di Koopmeiners su Sanabria ma il direttore di gara marchigiano, fedele al suo metro, non ravvede gli estremi e lascia proseguire. Sacchi ha diretto i granata a distanza di un mese e mezzo dall’ultimo precedente, vittorioso in casa del Lecce, ora dopo questa sconfitta il bilancio complessivo è di 1 vittoria, 1 pareggio (in Coppa Italia) e 2 sconfitte.