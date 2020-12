Napoli-Torino, senza problemi la direzione di Valeri - Toro.it

Il punto sull’arbitro Valeri che ha diretto la sfida tra Napoli e Torino, ultima gara del 2020: ecco com’è andata

È stato l’arbitro dell’unica vittoria granata in questo campionato (a Marassi contro il Genoa) e per poco la squadra di Giampaolo non ha centrato il bis sul difficile campo del Napoli, fresco di nuova intitolazione a Diego Armando Maradona. Ma al di là della cabala, l’arbitro romano ha ben diretto la gara senza eccessi e con equilibrio in controtendenza rispetto a diversi precedenti nei quali la sua direzione lasciò molto a desiderare.

Pochi gli episodi da analizzare all’interno di una direzione coerente ed attenta: qualche intervento duro nei primi minuti ma sempre nei limiti come quello al 14’ di Rincon su Zielinski punito solo col calcio di punizione. Al 27’ si registra una ginocchiata (non cattiva o intenzionale) di Belotti a Demme che, colpito all’altezza dell’osso sacro, lascerà il campo poco dopo. Al 32’ il primo cartellino giallo è a carico di Izzo per un fallo su Bakayoko; al 40’ ammonito anche Buongiorno che liscia il pallone e colpisce invece Politano.

Il secondo tempo di Valeri

Al 59’ in area partenopea c’è un tocco di braccio involontario di Politano ma la dinamica esclude l’ipotesi del rigore e Valeri è vicino all’azione e fa proseguire. Al 63’ ammonizione per Bakayoko che rifila una manata sul volto a Belotti. Al 66’ su lancio di Verdi, Belotti è in leggero fuorigioco e sul capovolgimento dell’azione anche Insigne incappa nella posizione di offside. Al 76’ cartellino giallo per Linetty per un intervento scorretto su Lozano anche se sembra che il fallo fosse di Rincon ma il VAR Abisso non interviene (avrebbe potuto per scambio di persona). Al 77’ Lozano viene a contatto con Rodriguez in area granata ma l’eventuale scorrettezza del granata viene comunque cancellata dalla precedente posizione di fuorigioco dell’attaccante. All’86’ rischia la seconda ammonizione Izzo per un fallo su Mario Rui ma un minuto dopo è il giocatore azzurro Elmas a finire sul taccuino dell’arbitro per un intervento in ritardo su Linetty. Al 96’ infine l’ultimo provvedimento disciplinare della gara è per Di Lorenzo che atterra Segre.

Dopo il pareggio in extremis colto da Insigne per i granata quello contro il Genoa rimane l’unico successo in 15 gare con l’arbitro della sezione AIA di Roma 2. Per il resto 11 pareggi e 3 sconfitte.