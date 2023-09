Torna il consueto appuntamento con Il punto sull’Arbitro di Carlo Quaranta: ecco come se l’è cavata Chiffi in Torino-Genoa

Piuttosto impegnato Daniele Chiffi, arbitro designato per la direzione della partita tra Torino e Genoa valevole per la terza giornata di campionato. Al “Grande Torino” è andata in scena una gara spigolosa che non ha presentato casi particolarmente spinosi ma che ha visto ben sette ammoniti, quasi tutti meritevoli della sanzione, ed anzi applicando maggiore severità il fischietto di Padova avrebbe potuto anche estrarne qualcun altro. In più c’è l’episodio discutibile dello scontro tra il portiere rossoblù Martinez e il nuovo attaccante granata Duvan Zapata.

Torino-Genoa: il primo tempo

Al 18’ il primo cartellino del match è per il capitano genoano Badelj che in zona difensiva arriva in ritardo su Rodriguez colpendolo duramente. Appena due minuti più tardi punito col giallo anche Malinovskyi per un fallo tattico ai danni di Ricci, sanzioni giuste. Successivamente il direttore di gara diventa meno fiscale: al 26’ il portiere Martinez esce per abbrancare in presa alta un pallone ma col ginocchio colpisce alla nuca Duvan Zapata il quale stramazza a terra sotto lo stesso portiere: nella propria area di rigore il portiere è “padrone” ed in questo caso salta e blocca il pallone ma certamente è imprudente perché travolge l’attaccante che è fermo, non fa “ponte” né gli va incontro cercando il pallone o il contrasto; insomma rivederla al monitor non avrebbe guastato (occorre comunque sapere che tipo di comunicazione c’è stata tra Chiffi ed il VAR La Penna). Al 30’ Zapata ha una buona opportunità ma la sua posizione di partenza è irregolare e fa bene Chiffi a lasciar proseguire salvo poi segnalare il fuorigioco. Al 35’ Malinovskyi già ammonito, rischia un po’ scontrandosi con Linetty, stesso discorso anche per Bellanova che, cercando di rinviare, colpisce nettamente il piede di Vasquez. Al 46’ viene ammonito Strootman a gioco fermo.

Torino-Genoa: il secondo tempo

Al 53’ ancora Strootman rischia anch’egli qualcosa intervenendo in scivolata su Zapata (fortunatamente senza conseguenze): il gesto non è cattivo o intenzionale, cerca il pallone ma tocca anche il colombiano. Al 68’ Chiffi potrebbe punire Thorsby che commette un fallo tattico su Seck ma è lo stesso attaccante senegalese a vedersi sventolare due minuti dopo un cartellino giallo francamente severo per un fallo su Bani. Al 76’ ammonito anche Pellegri per un’entrata troppo decisa su Vasquez; al 78’ ammonizione per Thorsby che spende un fallo tattico per fermare ripartenza di Seck ed infine al 91’ cartellino giallo anche a Bani che rifila un calcione a Pellegri (tutti giusti questi ultimi).

Insomma sette ammonizioni comminate, qualcuna mancante e un episodio dubbio sono il corredo della direzione arbitrale di Daniele Chiffi il quale, dopo questa gara, vanta un bilancio complessivo di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.