Spal-Torino: Abisso grazia Nkoulou - Toro.it

Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta: ecco com’è andata la direzione di gara dell’arbitro Abisso al Paolo Mazza di Ferrara

È stata una gestione piuttosto semplice per Rosario Abisso allo stadio Mazza di Ferrara. Qualche grattacapo nel finale di primo tempo e un caso complicato in area di rigore granata nel secondo tempo, poco prima del pareggio spallino. Al 3’ subito una ghiotta occasione per il Torino che Zaza non sfrutta, l’assistente tuttavia segnala una posizione di offside impercettibile. Al 18’ Cionek compie un intervento irregolare su Ansaldi ed è il primo a finire sul taccuino dell’arbitro. Al 38’ viene invece ammonito proprio Ansaldi a causa di un fallo tattico su Strefezza. Un minuto dopo cartellino giallo anche per Salamon che allarga pericolosamente il braccio su Belotti. Al 41’ contatto Bremer – Strefezza e punizione molto dubbia assegnata ai padroni di casa. Al 42’ giusta ammonizione anche per Belotti il quale, in uno dei tanti ripiegamenti difensivi, entra in scivolata su Petagna colpendolo al piede. Fioccano i cartellini nel finale di tempo ed a farne le spese più di tutti è Rincon che era diffidato e che viene ammonito per un contrasto (reciproco) con Petagna.

Nel secondo tempo il direttore di gara non ricorre più ai cartellini (eccezion fatta per un componente della panchina biancazzurra) ma non interviene nemmeno quando al 78’ NKoulou entra in scivolata per impedire una conclusione ravvicinata a D’Alessandro (che di lì a poco avrebbe comunque segnato il gol del pareggio): il camerunense di fatto “accompagna” in scivolata l’attaccante senza allargare la gamba per cercare il contatto ma sullo slancio tocca comunque il piede di D’Alessandro al momento del tiro. Per Abisso è tutto regolare e nemmeno il VAR Rocchi lo richiama all’on field review.

Per l’arbitro della sezione AIA di Palermo si è trattato della nona direzione con i granata: 5 vittorie, 2 pareggi ed altrettante sconfitte lo score finora.