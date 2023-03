Torna l’appuntamento con il tradizionale Punto sull’Arbitro di Carlo Quaranta: ecco come Rapuano ha diretto la partita

Discreta prestazione dell’arbitro Antonio Rapuano designato per la direzione del posticipo tra Torino e Bologna al “Grande Torino”. Il fischietto di Rimini ha interpretato nel modo giusto la gara conducendola con metro soft, lasciando giocare e senza incidere con decisioni determinanti. Nel corso dei primi 45’ Rapuano ha amministrato senza patemi, accompagnando l’azione da vicino; talvolta tuttavia sarebbe potuto intervenire per prendere qualche provvedimento ma quantomeno è stato uniformemente tiepido nel non sanzionare vari interventi sospetti.

Torino-Bologna: il secondo tempo

Il secondo tempo si apre proprio con un altro episodio del genere, ancora più evidente: al 49’ è un irruento Moro ad intervenire da dietro commettendo fallo su Ilic che protesta invano poiché Rapuano nemmeno in questa circostanza prende provvedimenti disciplinari. Al 56’ soprassiede pure su un intervento di Ferguson su Miranchuk nella trequarti rossoblu e lo stesso calciatore scozzese atterra, restando sempre impunito, Karamoh al 60’. Il primo ammonito è invece Buongiorno che al 64’ commette un fallo non particolarmente grave su Moro. Da qui Rapuano diviene più severo ed al 70’ estrae il cartellino giallo anche all’indirizzo di Barrow che ferma fallosamente Singo in ripartenza. Un minuto dopo il direttore di gara è bravo a vedere l’intervento “alla disperata” ma pulito di Schuurs che tocca di quel tanto che basta il pallone a Orsolini il quale si era presentato a tu per tu con Milinkovic Savic ed era ad un passo dal possibile gol del pareggio. Attento in questo caso l’arbitro romagnolo la cui decisione è avallata dal VAR La Penna fin lì inoperoso. Al 76’ cartellino giallo per Schouten che contrasta fallosamente Sanabria sulla trequarti e stessa sorte per Vojvoda all’80’ che sbilancia Orsolini in corsa.

Quella contro i felsinei è stata la terza partita dei granata diretta in questa stagione da Rapuano dopo il pareggio contro la Roma all’Olimpico e l’affermazione ai supplementari contro il Milan in coppa Italia. Il bilancio complessivo è ora di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.