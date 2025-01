Torna il consueto Punto sull’Arbitro di Carlo Quaranta: ecco come l’arbitro Fabbri ha diretto ieri sera il derby

Un derby della Mole piuttosto delicato per entrambe le squadre che in campionato viaggiano al di sotto delle aspettative è stato affidato – opportunamente ed a conti fatti – all’esperto Michael Fabbri, internazionale dal 2019. Il 39enne arbitro della sezione AIA di Ravenna si è trovato a dirigere una partita piuttosto calda sin dalle prime battute: già al 3’ gli animi si accendono in occasione di una rimessa laterale con McKennie che ha un diverbio con la panchina granata, Fabbri risolve tutto con diplomazia. Al 18’ su un cross di Yildiz, Borna Sosa viene colpito dal pallone sul braccio ma la posizione dell’arto è naturale e vicina al corpo e pertanto non punibile. Al 20’ Nico Gonzalez segna un gol partendo però da posizione viziata da fuorigioco, bravo l’assistente dell’arbitro a segnalarla, scelta confermata con silent check dal VAR Meraviglia: sull’invito di Mbangula l’argentino ha la spalla al di là dell’ultimo difendente granata (Maripan). Al 26’ è Vojvoda il primo a finire sul taccuino dell’arbitro per una giusta ammonizione dopo un intervento in ritardo da dietro su Nico Gonzalez.

Torino-Juventus: gli episodi del secondo tempo

Al 47’ episodio dubbio in area bianconera: Yildiz cadendo tocca il pallone con la mano ma anche in questo caso il movimento è dinamicamente naturale e non intenzionale o falloso ed anche in questa circostanza Fabbri lascia proseguire il gioco mentre il VAR resta silente. Al 49’ Coco è costretto a placcare Yildiz e rimedia inevitabilmente il cartellino giallo; non sono giustificate le proteste della squadra ospite che invocava l’espulsione poiché per il DOGSO manca il requisito dell’ultimo uomo dal momento che c’erano altri difensori granata vicini che sarebbero potuti intervenire. Al 51’ viene erroneamente assegnato un corner al Torino anche se dalle immagini sembra che l’ultimo tocco di testa fosse stato di Coco. Al 56’ il caso che fa esplodere quasi una rissa tra le panchine e che porta all’espulsione dei due tecnici Vanoli e Thiago Motta: nei pressi dell’area bianconera Karamoh prende il tempo a Savona che si allunga in extremis in scivolata per anticipare l’attaccante e vi riesce toccando il pallone prima del numero 7 granata, i giocatori in campo e Vanoli protestano ma l’arbitro vede bene e provvede ad espellere i due allenatori (nel frattempo venuti quasi a contatto) per sedare gli animi. Al 62’ ammonito anche Douglas Luiz per proteste ingiustificate; al 69’ è la volta di Linetty per un’entrata col piede alto su Thuram (il polacco, diffidato, salterà la prossima partita). Al 94’ infine cartellino giallo per Walukiewicz che commette un fallo tattico provvidenziale a centrocampo.

In definitiva si può dire che il direttore di gara è stato quasi impeccabile non sbagliando nessuna decisione importante ed usando un parametro equo ed efficace per tutto il match.

Per lui questa è stata la seconda stracittadina torinese arbitrata in carriera (la prima è stata il 2-2 nella stagione 2020-21) mentre con i granata, già diretti in questo campionato nelle sconfitte contro Roma e Napoli, si è trattato del diciannovesimo incrocio con un bilancio complessivo di 4 vittorie, 9 pareggi, 6 sconfitte.