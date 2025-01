Il punto sull’arbitro Marinelli che ha diretto la sfida tra Fiorentina e Torino, terminata 1-1: ecco com’è andata

Per la “classica” tra Fiorentina e Torino allo stadio Artemio Franchi il designatore Rocchi ha scelto l’arbitro Livio Marinelli che dirige partite della massima serie dalla stagione 2017-18. Quello di ieri è stato un match che ha presentato un solo caso importante che però ha condizionato l’andamento della gara e sul quale si discute, quello legato all’espulsione per somma di ammonizioni di Dembelé. L’approccio del direttore di gara della sezione AIA di Tivoli è stato piuttosto fiscale e nel complesso, nei 96’ di gioco, ha fischiato 27 falli tenendo una sogli di tolleranza piuttosto bassa.

Il doppio giallo a Dembelé

Dopo un avvio piuttosto spezzettato, al 26’ arriva la prima giusta ammonizione della partita: Dembelé, nei pressi dell’area granata, effettua una prima scivolata provvidenziale per fermare Kean e subito dopo una seconda su Gosens in modo scorretto e travolgendo con eccesso di foga anche l’avversario. Passano appena 7’ e Dembelé ingenuamente commette un fallo plateale sotto gli occhi di Marinelli trattenendo reiteratamente Folorunsho: l’arbitro esita un attimo ma poi non si esime dall’estrarre il cartellino giallo e conseguentemente il rosso ai danni del franco maliano; l’azione si sviluppa per linee orizzontali, non si tratta di un’azione potenzialmente pericolosa ma la scorrettezza è comunque punibile per regolamento e l’arbitro opta per la fiscalità, coerentemente con il suo metro. Al 45’ ammonizione anche per Kean che colpisce con un intervento duro ed in ritardo Ricci all’interno dell’area di rigore granata.

Manca un giallo a Colpani

Al 62’ Marinelli commette un errore non ammonendo Colpani che entra sulla caviglia di Borna Sosa (poi costretto ad abbandonare il campo), fallo non cattivo ma di frustrazione. Al 78’ cartellino giallo per Njie per una presunta gomitata a Folorunsho: in questo caso l’arbitro torna ad essere particolarmente intransigente poiché il giovane granata saltando insieme all’avversario non allarga il braccio per colpire. Ci sta invece l’ammonizione per Gosens che entra scorrettamente su Adams al 90’ mentre al 94’ Folorunsho viene ammonito per proteste.

Salgono a sei gli incontri del Torino arbitrati da Marinelli che aveva già diretto tre anni fa Torino – Fiorentina terminata 4-0: con lui i granata sono ancora imbattuti (4 vittorie e 2 pareggi lo score).