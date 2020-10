Il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta su Piccinini, che ha diretto Torino-Lecce, valida per il terzo turno di Coppa Italia

Pur non potendo contare sullo strumento tecnologico ormai indispensabile per arbitrare, il giovane Marco Piccinini, coadiuvato solo dai suoi assistenti Lombardo e Trincheri e dal IV uomo Colombo ha diretto in maniera convincente e per ben 120’ la gara valevole per il terzo turno di Coppa Italia tra Torino e Lecce. Nei primi minuti l’arbitro della sezione AIA di Forlì adotta un metro equilibrato e non sbaglia nulla. Al 22’ sul cross di Mancosu l’autore del gol Stepinski salta tra Lyanco e Murru sul filo del fuorigioco, l’assistente non alza la bandierina e il gol viene convalidato: l’attaccante sembra praticamente in linea con i difensori granata ma probabilmente il guardalinee godendo di una posizione privilegiata ha giudicato correttamente. Al 56’ Coda si lamenta per un contatto con N’Koulou in area granata ma il camerunense anticipa nettamente il leccese intervenendo sul pallone.

Piccinini, giusta la decisione sul tocco di braccio di Lucioni

Al 65’ il primo ammonito del match è il giallorosso Bjorkengren per un fallo su Singo all’ingresso dell’area leccese. All’89’ ammonito Henderson per un fallo tattico su una ripartenza granata e al 93’ stessa sorte per Gojak per un intervento in ritardo a metà campo. Nei tempi supplementari al 93’ non viene ravvisato un fuorigioco di Henderson mentre al 104’ resta impunito un placcaggio di Meccariello su Rodriguez. Al 105’ ammonizione per Maselli autore di una trattenuta su Meité. Al 108’ l’episodio clou: Bonazzoli prova il tiro, Lucioni si getta a terra per intercettarlo ma lo fa col braccio. Nessun dubbio per l’arbitro che concede il penalty data la volontarietà del gesto e anche la distanza congrua. Per il Torino si è trattato della prima volta in Coppa Italia sotto la direzione dell’arbitro romagnolo che ha invece diretto la squadra granata per due volte nel campionato scorso (una vittoria ed una sconfitta).