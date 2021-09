Il punto sull’arbitro Aureliano che ha diretto Torino-Salernitana ieri allo stadio Grande Torino: ecco com’è andata

Buona interpretazione complessiva di gara da parte dell’arbitro Gianluca Aureliano che non ha avuto grattacapi particolari nemmeno riguardo la gestione di singoli episodi nella sfida tra Torino e Salernitana andata in scena ieri pomeriggio al “Grande Torino”. L’arbitro bolognese è stato puntuale nel fischiare ogni intervento falloso reprimendo sul nascere possibili derive di gioco eccessivamente energico. Il primo episodio rilevante giunge al 35’ quando Ansaldi, pescato da un lancio di Bremer, va in gol superando con un bel pallonetto il portiere avversario Belec: l’assistente Cecconi, tuttavia, alza la bandierina per segnalare la posizione di offside dell’esterno argentino che difatti, come confermato dal VAR, al momento del lancio si trova qualche centimetro oltre l’ultimo difendente Ruggeri (dalla parte opposta rispetto a quella in cui si svolge l’azione). Al 42’ invece il primo provvedimento disciplinare (giusto) è per l’ex Bonazzoli per gioco pericoloso su Linetty.

Il secondo tempo

Al 51’ su un cross in area campana Lukic salta cercando di colpire di testa ma viene sbilanciato con una spinta dal suo marcatore, Aureliano sembra avvedersene ma evidentemente la considera veniale e lo stesso centrocampista serbo non protesta. Al 63’ ammonito Gyomber, che poco prima era stato redarguito verbalmente dal direttore di gara, per un intervento da dietro su Mandragora. Lo stesso difensore slovacco qualche minuto dopo entra “ruvido” ancora su Mandragora rischiando il secondo cartellino ma Aureliano soprassiede: ci pensa poi saggiamente Castori a sostituirlo evitando ulteriori problemi.

Prima di ieri, il Torino aveva incrociato l’arbitro Aureliano solo una volta lo scorso campionato nella partita vinta 1-0 contro il Parma.