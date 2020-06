Torino-Udinese: Maresca vanifica gol di Edera e VAR - Toro.it

Il punto sull’arbitro del nostro Carlo Quaranta: ecco il giudizio sulla direzione di Maresca in Torino-Udinese, autore di una svista per fortuna ininfluente

Per la terza volta dall’introduzione della VAR il Torino viene danneggiato da una intempestiva decisione arbitrale che rende vano l’utilizzo del supporto tecnologico. Proprio nella giornata inaugurale dell’epoca VAR, il 20 agosto 2018, fu Davide Massa a commettere il primo errore fischiando un offside inesistente ai granata un attimo prima che Berenguer andasse in gol; lo stesso avvenne proprio contro l’Udinese e sempre con Berenguer sfortunato protagonista il 16 settembre 2018 quando Paolo Valeri si macchiò dello stesso errore. Ora, siccome non c’è due senza tre, è toccato a Fabio Maresca cadere nella stessa trappola anche se in questo caso l’errore non è stato commesso accogliendo una segnalazione di un assistente ma è tutto suo.

Torino-Udinese 1-0: gli episodi da moviola

L’episodio è giunto alla mezzora e fino a quel momento la gara non aveva presentato alcuna difficoltà per l’arbitro della sezione AIA di Napoli che al 18’ aveva ammonito Meité per un intervento a gamba tesa su Nestorovski. Al 30’ dunque su un pallone vagante in area friulana accorrono Zaza, Samir e Nuytinck e i due difensori bianconeri si scontrano tra loro (non si ravvisa alcuna spinta o azione fallosa di Zaza), ne approfitta Edera che conclude in porta proprio mentre Maresca fischia il calcio di punizione a favore dell’Udinese vanificando così il possibile 2-0 granata e l’eventuale ausilio della VAR ad azione conclusa. Al 39’ cartellino giallo proprio per Edera che ritarda la ripresa del gioco da parte degli avversari.

Nel corso del secondo tempo il gioco è più frammentato e talvolta il direttore di gara, non sempre vicinissimo all’azione, rileva dei falli piuttosto dubbi mentre al 64’, dopo aver correttamente concesso il vantaggio, ammonisce Fofana per un brutto fallo su Belotti. L’ultimo provvedimento (severo) all’85’ è a carico del diffidato De Paul per un fallo su Izzo nei pressi della linea laterale in zona d’attacco granata.

Nona direzione per il fischietto partenopeo con i granata che vantano uno score piuttosto positivo con lui: 6 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte.