I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 16 dicembre 2021, giorno della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria

Tuttosport

-Samp-Toro: Juric si gioca la Juve. D’Aversa ci crede: “Voglio rivedere lo spirito derby”. Ivan nella Coppa sogna imprese: “Sì, per i tifosi”

“All’inizio la prendi un po’ così, mentre dai quarti diventa molto interessante: più vai avanti, più sale l’entusiasmo”

-Test per Brekalo e Linetty

A Pjaca, dentro dal 1′ nelle ultime tre gare, può essere concesso un po’ più di riposo in vista del Verona. L’ex Wolfsburg scalpita

-Bremer: per Cairo ora vale 30 milioni

Il patron ha escluso una possibile cessione già a gennaio: vuole vedere se si origina un’asta tra Chelsea, Milan e altre big. Il rinnovo per ora è congelato

La Gazzetta dello Sport

La Coppa che piace. Juric vara il Toro-bis: “Faremo turnover ma vogliamo passare”.

Il tecnico a Marassi darà spazio a chi ha giocato di meno: “Ho fiducia in tutti“