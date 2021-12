I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 17 dicembre 2021, all’indomani della sconfitta in Coppa Italia

La Gazzetta dello Sport

-Il Toro 2 non basta. La Sampdoria si regala la Juve. Arbitro in tilt: gli errori pesano

Apre Quagliarella, pareggio di Mandragora. Poi Verre porta agli ottavi i blucerchiati. Piccinini sbaglia sul rigore ai doriani

-Cairo blinda Bremer: “Mai pensato di cederlo”

Tuttosport

-Riserve inadeguate e poca convinzione. Verre, è festa Samp

Per il Toro di Cairo solito flop nella Coppa cui dovrebbe ambire: deludono anche le scelte di Juric che sembra voler ribadire la pochezza della rosa (Rincon difensore centrale!). Doriani più con certi

-“Se siamo così molli il Verona ce ne fa 6”

Juric: “Gol assurdi”

