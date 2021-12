I titoli dei principali quotidiani sul Torino, nel giorno della partita di Serie A contro il Verona: ecco la rassegna stampa

Tuttosport

“Tifosi, vi dobbiamo dare di più”

Juric sfida il Verona dopo un biennio d’oro: “Lì ero ascoltato in tutto, qui non ancora. Pochi spettatori? Ci sta. Ora sta a noi far meglio”

Cairo? Seccato. Il ds? “In prova”

Il patron ha preso male l’eliminazione in Coppa. Quel raffronto impossibile tra Vagnati e D’Amico

Con Pobega torna l’unico vero Toro

Dopo la delusione di Coppa, i granata ripartono dai cervelli del centrocampo. Col triestino si rivedrà anche Lukic. E in attacco Sanabria con Praet e Pjaca

Caccavo e Garbett: altro show

Granata secondi. Mercoledì a Milano l’Inter sarà affrontata con cinque punti di vantaggio

La Gazzetta dello Sport

Sanabria segna e fa bello il Toro. Verona spietato con Simeone

Granata e gialloblu si somigliano. La sfida tra i due attaccanti “latini” può decidere la partita

Juric non ha dimenticato l’Hellas: “Il periodo più bello della mia vita”