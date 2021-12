I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 20 dicembre 2021, all’indomani della vittoria sul Verona, seppur a fatica

Tuttosport

Pobega! Toro e Juric, su la testa! Svolta a sinistra. Che fatica però col Verona in 10

I granata salgono al decimo posto e ritrovano la fiducia in vista dell’Inter. Milinkovic-Savic blinda il successo

-C’è la via per Pobega: il mercato a gennaio. Cairo, fai la mossa!

Per non continuare a valorizzare il mediano senza strategia occorre strappare almeno un’opzione al Milan il prossimo mese

-“Toro, che svolta”

Juric: Sono strafece, rispetto a un anno fa il salto in alto è…allucinante! Sul mercato di gennaio: “Dovremo essere intelligenti a inserire rinforzi giusti”

La Gazzetta dello Sport

Un Toro da scalata. Pobega lancia Juric. Battuto anche il Verona, i granata sono decimi

Decisivo il centrocampista dopo l’espulsione di Magnani: seconda vittoria di fila, superati i gialloblù, Sassuolo e Bologna