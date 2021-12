I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, a poche ore dalla sfida di San Siro con l’Inter

Tuttosport

Inter-Toro per 45 mila tifosi: da urlo. Inzaghi: “Il titolo d’inverno non va nell’albo d’oro”

Il tecnico: “Siamo in linea con le richieste della società”. E ora vuole provare l’allungo prima del gennaio di ferro

-Juric: “Stupire e vincere anche contro i primi”

“Non cambio atteggiamento: pressing e gioco offensivo. Vogliamo compiere un’impresa per poi volare alto”

-Filadelfia aperto. Juric è favorevole ma la società frena

Accogliere ogni tanto i tifosi agli allenamenti: un gesto doveroso che alimenterebbe l’entusiasmo. Basta volerlo: anche col Covid

La Gazzetta dello Sport

-Ecco il derby di Pobega: scuola Milan, bomber Toro

Con quattro gol il centrocampista cresciuto in rossonero è il cannoniere davanti alle punte. E con Lukic forma una coppia affiatata

-Juric lancia la sfida: “Giochiamo per vincere”