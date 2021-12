La rassegna stampa di giovedì 23 dicembre 2021: ecco i titoli dei principali quotidiani dopo Inter-Torino

Tuttosport

Inter da record, Toro a testa alta

Dumfries castiga, Inzaghi fa 7 bello. Cairo, aiuta Juric!

Con le big sempre ko di misura

In trasferta solo 5 punti in 9 partite e il peggior attacco della Serie A

Juric: “Serve più qualità, stavolta ascoltatemi!”

Confronto con Cairo: “A gennaio spero in scelte condivise Vietato fare danni”

Sorpresa Warming

Finora il giovane danese aveva giocato solo per un minuto in A: “Non mi aspettavo di entrare addirittura a Milano. Sono felice, sto imparando”. Aina: “E’ sempre la stessa storia con le big”

La Gazzetta dello Sport

Orgoglio granata

Juric: “Coraggio e tanta personalità. Toro, così mi piaci”