I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 27 dicembre 2021: tra mercato e campo, i granata al rientro affronteranno l’Atalanta

Tuttosport

-Tolleranza zero. Ora chi rifiuterà il trasferimento sarà ai margini

Il club deve sfoltire la rosa dando via esuberi costosi che Juric ha bocciato. Stanno arrivando richieste e per questo Cairo e Vagnati useranno il pugno duro con chi non accetterà la destinazione

-Verdi positivo al Covid.

Lo rivela sui social la fidanzata Laura: “E siamo in due”. A corredo una foto del trequartista costretto a letto

La Gazzetta dello Sport

Milinkovic al top. Il Torino si coccola il suo parapetto. Juric stravede per il suo gigante

Vanja ha vinto lo scetticismo iniziale con prodezze e piedi educati

La Stampa

“Toro, manca un successo esterno. Milinkovic la novità più bella”

Giancarlo Camolese – L’ex allenatore granata analizza e promuove il lavoro di Juric: “Ha innalzato il tasso tecnico“